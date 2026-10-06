Google, Meta✴ и Microsoft поддержали обязательство по полной оплате расходов на энергетическую инфраструктуру для ЦОД

Участники Коалиции ИИ-инфраструктуры (AI Infrastructure Coalition, AIIC), в том числе Google, Meta✴ и Microsoft, обязались в полной мере оплачивать затраты, связанные с питанием их дата-центров — вместо того, чтобы перекладывать расходы на прочих потребителей коммунальных услуг, сообщает eWeek.

Это один из пяти принципов (Community Principles), анонсированных 30 сентября для ИИ-компаний, наращивающих энергоёмкую инфраструктуру для ИИ ЦОД. Коалиция утверждает, что компании-участницы будут либо сами строить необходимые генерирующие мощности и инфраструктуру электропередачи, либо обеспечивать их создание, либо оплачивать расходы на это.

Первый из пяти принципов предусматривает защиту рядовых потребителей — крупные клиенты ЦОД должны взаимодействовать с коммунальными компаниями для разработки тарифов, обязывающих оплачивать затраты, обусловленные собственным потреблением электричества соответствующими проектами. Рост энергопотребления вызывает рост нагрузки на электросети, а на расширение инфраструктуры может уйти несколько лет. Microsoft уже назвала доступность электричества и готовых мощностей ЦОД факторами, влияющими на то, как быстро компания сможет развёртывать новую ИИ-инфраструктуру.

Также участники AIIC обязуются инвестировать в местные сообщества, с приоритетом затрат на школы, дороги, больницы и экстренные службы. Ещё один принцип — сокращения потребления воды. Предполагаются и инвестиции в инфраструктуру водоснабжения там, где это необходимо, а заодно и снижение шумового загрязнения и прочих негативных последствий при строительных работах.

Четвёртый принцип — обеспечение рабочих мест в первую очередь местным жителям. Также компании обязуются участвовать в поддержке технического образования на местах и подготовке кадров. Наконец, предусмотрено привлечение местных жителей и руководителей для обсуждения проектов уже на ранних стадиях. Также предусмотрено повышение прозрачности планов строительства.

Обязательства касаются не только энергетики, но также компенсации затрат на водоснабжение и использование земли. Объёмы затрат могут существенно отличаться в зависимости от мест строительства ЦОД, применяемых систем охлаждения, источников электроэнергии и масштаба инфраструктуры.

Однако практическое исполнение подобных обязательств может вызвать вопросы. Например, прокуратура штата Миннесота оспаривает некоторые положения предлагаемого 15-летнего соглашения между Xcel Energy и Google для ЦОД в Пайн-Айленде (Pine Island). Так, Xcel ещё не доказала, что Google действительно покроет все расходы, связанные с проектом, и что остальных потребителей защитят от дополнительных расходов, если Google снизит потребление энергии или прекратит использование энергосистемы досрочно.

Xcel утверждает, что чистая выгода других потребителей благодаря соглашению составит более $1,1 млрд, тогда как прокуратура считает, что как раз чистые дополнительные затраты могут составить до $1 млрд. Хотя данное разбирательство не связано с принципами AIIC напрямую, оно является важным само по себе, поскольку поднимает важные вопросы:

Кто оплачивает новую инфраструктуру?

Кто несёт риски при изменении спроса, если компания уйдёт, а необходимость обслуживания инфраструктуры останется?

Могут ли регуляторы проверить расчёты? (по данным прокуратуры, из представленных Xcel документов значительные фрагменты изъяты, что затрудняет оценку последствий для рядовых потребителей).

Законы Миннесоты уже предусматривают, что обусловленные деятельностью особо крупных потребителей расходы должны возлагаться на этих потребителей. Кроме того, в нём есть механизмы защиты от «невозмещаемых расходов» на инфраструктуру, которые могут сохраниться в случае сокращения потребления или прекращении использовании системы клиентом. Теперь участники AIIC добровольно принимают практически такие же обязательства.

В феврале Вашингтон предложил IT-гигантам гарантировать, что расширение их сети ЦОД в Соединённых Штатах не приведёт к резкому увеличению счетов за электричество или истощению локальных водных ресурсов. Было предложено соглашение между президентом США и индустрией ЦОД в лице Microsoft, Google, Amazon, Meta✴ и OpenAI, установившее бы принципы ответственного потребления электроэнергии, воды и отношений с жителями в местах размещения дата-центров.

Впрочем, власти отдельных штатов уже принимают собственные меры для снижения нагрузки на обычных пользователей и сообщества. Так, губернатор Калифорнии утвердил семь законов, регулирующих потребление воды и электричества ЦОД для защиты граждан.

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