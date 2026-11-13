Meta✴ будет строить ЦОД из «зелёного» железа и пластикового мусора

Meta✴ объявила о подписании долгосрочных соглашений, предполагающих закупки «низкоуглеродного» цемента, стали, переработанного пластика, а также договоров о перевозках с нулевыми выбросами — в рамках попыток снизить уровень загрязнения окружающей среды при строительстве ЦОД и в связанных с этим цепочках поставок.

Соглашения должны поддержать массовое распространение более «чистых» материалов и сервисов. Стимулом станет обеспечение долгосрочных закупок со стороны Meta✴, гарантирующих спрос и предсказуемую выручку. В Meta✴ ожидают, что это укрепит производственный потенциал США и одновременно поможет расширению инфраструктуры ЦОД компании.

В сфере производства цемента и бетона Meta✴ подписала многолетнее соглашение с Sublime Systems для поддержки выпуска не менее 180 тыс. т низкоуглеродного цемента. Обязательства помогут компании построить своё первое предприятие промышленного масштаба, а Meta✴ получит доступ к материалам для будущих ЦОД в приоритетном порядке. Также Meta✴ заключила соглашение с производителем цемента — компанией Fortera для поддержки строительства новой фабрики в Миссури.

Meta✴ намерена содействовать сокращению выбросов и при производстве стали. Ранее она уже заключила соглашение о поддержке выпуска «зелёного» железа на демонстрационном заводе Electra в Колорадо. Теперь компания подписала многолетнее соглашение со шведской Stegra, которое предусматривает выпуск «первичной» стали с нулевыми выбросами и использованием технологий, полностью исключающих использование угля.

Что касается перевозки грузов, компания расширяет партнёрство и взаимодействие с Nevoya для создания транспортного коридора с нулевыми выбросами на протяжении трассы I-10 между Калифорнией и Аризоной. В рамках инициативы предполагается развивать уже начатые проекты взаимодействия с NFI в Вирджинии и Nevoya в Техасе. Программа предусматривает использование тяжёлых электрических грузовиков и внедрение сопутствующей зарядной инфраструктуры. Ожидается, что зарядные станции смогут обслуживать и коммерческие проекты других компаний.

Также Meta✴ подписала долгосрочное соглашение о закупках с MacroCycle Technologies, чтобы обеспечить финансирование строительства первого коммерческого завода компании на юго-востоке США. Объект будет перерабатывать трудно поддающиеся утилизации пластиковые отходы и ежегодно выпускать на их основе около 5 тыс. тонн высококачественного ПЭТ-пластика.

В компании заявляют, что её новые соглашения предусматривают использование сертификатов Environmental Attribute Certificates (EAC). В рамках этой модели поставщики выпускают сертифицированные низкоуглеродные материалы или сервисы, а Meta✴ платит за связанные с этим экологические преимущества. После этого материалы и сервисы предлагаются на местном рынке, в некоторых случаях Meta✴ получает приоритетное право на использование этой продукции при строительстве своих ЦОД.

По данным Meta✴, речь идёт о логическом продолжении инициатив компании по использованию в строительстве древесины, разработке ИИ-моделей для проектирования бетона с пониженным углеродным следом и участию в проекте Data Center Innovation Initiative.

Также компания сообщает, что с 2020 года косвенно компенсирует 100 % потребления ей электричества путём покупки «чистой» и возобновляемой энергии. В числе прочих мер — повышение энергоэффективности ЦОД, увеличение срока службы оборудования, повторное использование серверного оборудования, а также увеличение доли использования переработанных материалов.

Заявляется, что Meta✴ рассчитывает обеспечить коммерчески жизнеспособные цепочки поставок, в которых цемент и сталь с пониженным углеродным следом, а также переработанный пластик и «зелёный» электрический транспорт станут стандартными вариантами выбора для строительной отрасли.

В целом политика Meta✴ довольно противоречива. Несмотря на все природоохранные инициативы, летом сообщалось, что компания отказалась принимать дальнейшее участие в инициативе RE100 по переходу на закупки электричества исключительно из возобновляемых источников. Уход связан с увеличением закупок энергии, вырабатываемой за счёт природного газа. Это поможет покрыть потребности её разросшегося портфолио ИИ ЦОД.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: