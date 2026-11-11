Google купила у Crusoe площадку Project Jade для ИИ ЦОД мощностью 1,8 ГВт

Компания Google приобрела крупный строящийся ИИ ЦОД компании Crusoe Energy в Вайоминге. Т.н. Project Jade (теперь Project Tembo) был анонсирован в июле 2025 года, запланированная мощность составляла 1,8 ГВт, с потенциалом расширения до 10 ГВт, сообщает Converge! Digest. Отдельно Google подтвердила долгосрочные инвестиции в объёме $17 млрд для своего первого в Вайоминге ЦОД близ Шайенна (Cheyenne) в округе Ларами (Laramie).

Цена переуступки не раскрывается. В Crusoe охарактеризовали передачу проекта как завершение предварительного этапа работ, включавшего выбор площадки, получение разрешений от государственных органов, координацию инженерных работ и разработку стратегии энергоснабжения.

Реализация инициативы, изначально известной как Project Jade, была начата Crusoe и Tallgrass Energy в июле 2025 года. Местная проектная документация свидетельствует, что под строительство пяти зданий ЦОД и двух вспомогательных построек выделено 243 га. Ещё один участок площадью 267 га предназначен для строительства энергетической инфраструктуры. Оба участка — на территории технопарка Switchgrass Industrial Park площадью около 556 га.

Стратегия энергоснабжения предусматривает использование топливных элементов, а также подключение к сетям общего пользования, генерацию электричества за счёт природного газа и использование микросети под управлением частного оператора. Дополнительно заключены соглашения с Tallgrass Energy, Black Hills Energy, American Electric Power (AEP) и Related Digital. Для ограничения потребления воды планируется использовать воздушные системы охлаждения.

Энергетическая инфраструктура обеспечена окончательными договорами, подписанными с Black Hills в сентябре 2026 года. Предусматривается формирование портфолио энергоресурсов мощностью 2,7 ГВт с учётом резервных мощностей. Black Hills намерена обеспечить до 590 МВт путём присоединения к общей электросети, также она рассчитывает управлять приблизительно 2,1 ГВт энергетических ресурсов сторонних поставщиков в частной микросети.

Компания намерена инвестировать $1,8 млрд в новую газовую генерацию на 564 МВт на территории действующей электростанции Cheyenne Prairie Generating Station. Начало поставок электричества запланировано на конец 2027 года, а на максимальную нагрузку ЦОД должен выйти в 2030 году.

Впрочем, пока это лишь планы — о введении в эксплуатацию на площадке в Вайоминге каких-либо мощностей ЦОД ещё не сообщалось. По словам Crusoe, проведённая компанией подготовительная работа от разработки концепции и первоначальной проработке до получения разрешений и снижения проектных рисков создала условия для перехода к строительству и эксплуатации ЦОД в будущем. В июле Google сообщала, что именно она стоит за Project Jade, и объявила о смене названия на Project Tembo.

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