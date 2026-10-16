Google заключила 20-летний договор на закупку 702 МВт энергии топливных элементов Bloom в Вайоминге

Google заключила соглашение о закупке 702 МВт энергии у компании Cheyenne Fuel Cell с электростанции на базе топливных элементов Bloom. Поставщик на 92 % принадлежит American Electric Power (AEP), оставшимися 8 % владеют фонды, которые консультирует Basalt Infrastructure Partners.

Строительство объекта планируется начать в 2026 году, сообщили в AEP, а его выход на полную проектную мощность ожидается к концу 2028 года. По оценкам компании, стоимость реализации проекта составит около $4 млрд. За топливные элементы отвечает Bloom Energy в рамках анонсированного ранее соглашения, которое предусматривает поставки общей мощностью до 1 ГВт.

Bloom Energy специализируется на решениях на основе твердооксидных топливных элементов (SOFC) для ЦОД — в основе технологии лежит электрохимическая реакция, которая протекает без традиционного сгорания. Такой подход, отмечают в компании, обеспечивает высокий КПД и снижает объём вредных выбросов.

Производитель уже заключил рад соглашений в сфере ЦОД. Так, есть два договора с Oracle: сначала о поставке мощностей на 1,2 ГВт, а затем его расширили до 2,8 ГВт — уже идёт процесс развёртывания оборудования, который, как ожидается, продолжится и в следующем году. Соглашение с Equinix охватывает 19 ЦОД общей мощностью более 100 МВт. В мае был подписан контракт с облачным провайдером Nebius, направленный на электроснабжение его инфраструктуры ЦОД в США.

Google сейчас возводит ЦОД мощностью 2,7 ГВт близ города Шайенн (Cheyenne) в штате Вайоминг. Информация об этом проекте впервые появилась в июле: комплекс разместится на участке площадью 290 га в 13 км к югу от города в промышленном парке Switchgrass. Здесь появятся четыре машинных зала, офисный центр, логистические объекты и сетевая инфраструктура. Завершение строительства намечено на 2031 год.

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