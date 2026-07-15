Google призналась, что стоит за проектом гигаваттного ИИ ЦОД в Вайоминге, который будет потреблять больше энергии, чем все дома штата

Google призналась, что именно она стоит за инициативой Project Jade, предусматривающей строительство 2,7-ГВт дата-центра близ Шайенна (Cheyenne) на участке площадью 290 га в технопарке Switchgrass Industrial Park в штате Вайоминг. Теперь проект сменил название, превратившись в Project Tembo, сообщает Datacenter Dynamics.

Согласно доступной документации, кампус получит четыре объекта, а также офисный блок, логистические площади и здания для сетевой инфраструктуры. Строительство должно завершиться к 2031 году. Ранее за реализацию проекта отвечали Crusoe совместно с Tallgrass Energy. На момент анонса говорилось, что мощность кампуса составит 1,8 ГВт с возможностью масштабирования до 10 ГВт. Уже тогда говорилось, что ЦОД будет потреблять больше энергии, чем все дома штата. В июне Crusoe объявила, что приостановила работы «по запросу клиента».

По информации местных СМИ, теперь строительство на территории кампуса ведётся компанией дочерней структуры Google — Jupiter Star Holdings, которая заменит Crusoe. Причины такого решения не названы. Ранее сообщалось, что участвовавшая в проекте Tallgrass Energy заявляла о том, что строительство энергогенерирующего хаба для обеспечения нужд клиента собственной энергией по принципу «принеси энергию с собой» (BYOP) всё ещё ведётся, причём работы идут «полным ходом». По данным Google, помимо локальной генерации в рамках стратегии Power First, кампус будет использовать и электричество местной компании Black Hills Energy.

Шайенн является столицей Вайоминга и на его территории реализуется ряд важных проектов. Так, Meta✴ имеет в окрестностях города крупный кампус ЦОД. В августе 2025 года Microsoft начала строительство нового кампуса и намерена приобрести около 1,3 тыс. га дополнительно. В октябре 2025 года Related Digital тоже начала строительство ЦОД стоимостью $1,2 млрд в интересах CoreWeave.

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