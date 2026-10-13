Крупные телеком-операторы предложили малым провайдерам «отдаться» в обмен на долю выручки

В преддверии готовящейся реформы отрасли связи федеральные операторы предлагают региональным провайдерам переходить на «сервисные договоры», согласно которым им перейдёт инфраструктура и абонентскую база провайдеров, а последним достанется часть выручки, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на презентации «Ростелекома» и «ТрансТелеКома».

Согласно презентации «Ростелекома», провайдерам предложено передать ему абонентов, линии связи и техподдержку. Взамен они получат 30–40 % выручки, обнуление расходов на СОРМ (до 15 млн руб. в год), ФОТ (до 16 млн руб. в год), платы в резерв универсального обслуживания (от 1 млн руб. в год) и сокращение регуляторных рисков.

В свою очередь, «ТрансТелеКом» предлагает несколько моделей в формате FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированной связи). Например, согласно партнёрской модели операторам не нужна будет лицензия, у них не будет обязательств перед регулятором, а взамен они получат процент от выручки, сохранят «последнюю милю» и сфокусируются на развитии.

Как ожидается, подготовленный Минцифры законопроект о реформе отрасли связи поступит на рассмотрение в Госдуму до конца года. В нём предполагается ввести требование по минимальной скорости сети, внесудебный порядок лишения операторов лицензии за повторные нарушения.

В РТК сообщили, что предварительное обсуждение такой модели уже идёт и что компания видит в бизнес-модели FVNO «большие перспективы». «Компания уже успешно реализовала FVNO-проекты с «МегаФоном», Т2, МТС. Мы открыты к сотрудничеству как с крупными игроками, так и с региональными операторами», — рассказали в пресс-службе «Ростелекома». Там подчеркнули, что предлагаемые проекты носят «взаимовыгодный характер» и «положительно сказываются на развитии рынка телеком-услуг в регионах России».

В ТТК рассказали, что модель FVNO, которую компания активно развивает уже несколько лет, «предусматривает различные сценарии сотрудничества, гибко и адаптивно учитывает ресурсы и потребности операторов», что «расширяет возможности доступа» к сервисам связи для «сотен тысяч пользователей» в РФ.

В свою очередь, небольшие операторы считают предлагаемые крупными компаниями условия невыгодными. По словам главы Ассоциации малых операторов регионов Дмитрия Галушко, «операторы в них фактически становятся монтажниками, а “Ростелеком” забирает себе абонентов». «Операторы пока думают, нужно ли им это», — добавил он.

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