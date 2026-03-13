«ТрансТелеКом» запустил сервис «Интернет с комплексной защитой»

Телекоммуникационный оператор «ТрансТелеКом» сообщил о запуске для корпоративных клиентов услуги «Интернет с комплексной защитой». Решение объединяет высокоскоростной доступ в сеть и многоуровневую защиту цифровой инфраструктуры бизнеса, предоставляя услугу «все в одном» от единого провайдера.

«Интернет с комплексной защитой» представляет собой бесшовное решение, при котором весь интернет-трафик компании 24/7 проходит через периметр безопасности на инфраструктуре провайдера автоматически ещё до того, как достигнет сетей клиента. Утверждается, что сервис позволяет сократить расходы на информационную безопасность более чем на 50 % за счёт единой точки управления, без затрат на дополнительные инструменты.

Технически сервис работают следующим образом. На уровне сети (L3-L4) выполняется глубокая фильтрация трафика. На прикладном уровне (L7) обеспечивается защита веб-сайтов и приложений от ботов и целевых атак. Межсетевой экран нового поколения (NGFW) блокирует вредоносный контент в режиме реального времени и осуществляет проверку всех HTTP/HTTPS-соединений. Системы предотвращения вторжений анализируют содержимое трафика, выявляя угрозы и нейтрализуя их. NGFW осуществляет постоянный мониторинг веб-трафика на предмет поддельных страниц и мошеннических сайтов, предотвращает использование уязвимостей в клиентском ПО.

Таким образом, до конечного оборудования клиента доходит только «чистый» и безопасный трафик. И всё это без вмешательства в IT-инфраструктуру организации и без создания дополнительной нагрузки на её системы.

