Четыре крупнейших гиперскейлера займут ещё $131 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры

Крупнейшие облачные провайдеры планируют привлечь более $131 млрд в виде заёмных средств и выпуска акций для финансирования развития ИИ-инфраструктуры, сообщает Data Centre Dynamics. За минувшую неделю планы по привлечению финансирования раскрыли Amazon, Google, Microsoft и Oracle — лидером стала первая, которая объявила об открытии кредитной линии на $80 млрд.

Кредитная линия Amazon является одним из механизмов финансирования поставок оборудования для технологической инфраструктуры, гласят поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) документы; средства смогут использоваться в период с I квартала 2027 по III квартал 2028 года. Сумма займа «может варьироваться в зависимости от объёма и срока размещения заказов, а также от ценовых условий; максимальный размер составляет приблизительно $80 млрд».

По состоянию на 30 сентября 2026 года у Amazon имелись необеспеченные возобновляемые кредитные линии на общую сумму $20 млрд: одна на $15 млрд открыта в 2023 году, вторая на $5 млрд — по соглашению сроком на один год. В минувшем квартале Amazon направила $77 млрд на строительство ЦОД, закупку ИИ-серверов, развитие складской сети и другие нужды. Этот показатель превысил ожидания аналитиков, но компания пообещала остаться в пределах запланированных на год $220 млрд.

Microsoft объявила о планах привлечь $25 млрд путём выпуска облигаций для финансирования расширения своей инфраструктуры. Компания намерена «использовать чистую выручку от размещения для общих корпоративных целей, включая, помимо прочего, пополнение оборотного капитала, капитальные вложения, обратный выкуп акций, приобретение других компаний и погашение существующей задолженности. Как ожидается, размещение завершится 4 ноября 2026 года». Ставки по облигациям варьируются от 4,85 % до 6,35 %. На минувшей неделе Microsoft опубликовала финансовые результаты по итогам квартала. За квартал её капзатраты составили $45,2 млрд; на 2027 год компания прогнозирует расходы в сумме $170 млрд — ранее она оценивала этот показатель в $175 млрд.

Oracle объявила о планах привлечь $20 млрд. Компания намерена разместить обыкновенные акции на сумму $10 млрд и выпустить облигации старшего приоритета с плавающей процентной ставкой на те же $10 млрд. Компания планирует потратить средства на оборотный капитал, капитальные затраты, исполнение контрактных обязательств, выплату дивидендов, обратный выкуп акций, а также погашение уже имеющихся задолженностей и прочие цели. По сравнению с конкурентами объём капзатрат Oracle значительно ниже — компания ожидает, что по итогам года они составят $90–$95 млрд. Компания завершила анонсированное ранее размещения акций на $20 млрд. Ранее Oracle заявляла о намерении в течение 2027 финансового года привлечь $40 млрд за счёт выпуска долговых обязательств и акций. С учётом последнего размещения цель достигнута.

Google разместит облигации на сумму €6 млрд ($6,7 млрд) со ставками от 3,7 % до 5,25 %. Не вполне удачный финансовый отчёт спровоцировал падение акций компании: выяснилось, что отрицательные денежный поток составил $9,01 млрд. Этот показатель в холдинге объяснили «инвестициями в капзатраты» — на них компания в минувшем квартале направила $51,36 млрд. Прогноз по годовым показателям она менять не стала: в 2027 году он потратит до $205 млрд, в 2028 году — $300 млрд. После публикации этих данных акции Google на внебиржевых торгах упали на 12 %.

Примечательно, что в сопоставимых масштабах ищут финансирование и более мелкие неооблачные компании. Но источники финансирования начинают иссякать. OpenAI ранее сократила объёмы привлечения капитала; рейтинги многих компаний стали снижаться из-за роста долговой нагрузки и опасений относительно того, окупятся ли вложения. Доходность выпущенных под 9,67 % облигаций CoreWeave, в частности, подскочила до 15 %. Значительная часть этих долгов обеспечена лишь гипотетическими контрактами. Спрос на вычислительные мощности для ИИ существует, но его реализация — процесс, который зависит от множества факторов: наличия земельных участков и электроэнергии, доступности оборудования и инфраструктуры. И необходимый для финансирования этого капитал оказывается астрономическим.

Ранее стало известно, что фактические объёмы долгов у техногигантов оказались значительно выше, чем указано в их отчётности — $1,64 трлн для Google, Microsoft, Amazon, Meta✴ и Oracle. Amazon в июле выпустила облигации на сумму $25 млрд, чтобы покрыть расходы на ИИ-инфраструктуру. Долговые схемы нередко имеют циклический характер: Broadcom одолжила Anthropic $42 млрд для финансирования расходов на инфраструктуру, в том числе на покупку чипов самой Broadcom.

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