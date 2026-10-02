Broadcom одолжит Anthropic до $42 млрд, чтобы та получила чипы Broadcom

В подготовленных перед IPO документах компания Anthropic раскрыла подробности партнёрства с технологическим компаниями. В их числе — Broadcom, взаимодействие с которой охватывает поставки вычислительных мощностей, аренду оборудования и финансирование. Это отличает Broadcom от прочих партнёров вроде Amazon и Microsoft, в основном предоставляющей облачную инфраструктуру и каналы распространения ИИ-модели Claude, сообщает CNBC.

В рамках комплексного взаимодействия, раскрытого в документах для IPO, Broadcom согласилась одолжить Anthropic до $42 млрд для финансирования расходов на инфраструктуру. В ответ Anthropic, вероятно, станет крупнейшим клиентом Broadcom в ключевом для последней бизнесе по разработке чипов. Это типичный пример перекрёстных вложений компаний друг в друга, такие примеры на рынке вызывают обеспокоенность у многих отраслевых экспертов и инвесторов.

В рамках финансирования Broadcom может привлечь отдельного партнёра для выделения Anthropic средств, а долг впоследствии может быть конвертирован в акции последней. Anthropic отметила в документах для IPO, что не намерена продавать какие-либо долговые бумаги другим инвесторам до завершения выхода на биржу.

Предполагается выпуск Anthropic конвертируемых облигаций, которые призваны обеспечить финансирование приблизительно трети из $125,2 млрд, которые ИИ-стартап обязался потратить на пятилетнюю аренду оборудования на основе TPU Google. Ранее Google и Broadcom совместно работали над несколькими поколениями TPU.

Предложенная Broadcom схема финансирования во многом дублирует подход NVIDIA — в последние годы эта компания нередко стимулировала продажи чипов из собственного кармана. Действия Broadcom в качестве поставщика оборудования и финансового партнёра, согласно документам самой Anthropic, могут привести к конфликту интересов, который может сказаться на способности последней получать доступ к необходимым вычислительным мощностям. Кроме того, решения Broadcom, связанные с ценами и оборудованием, могут сказаться на способности Anthropic купить достаточно вычислительной инфраструктуры.

Что касается конвертируемых долговых обязательств, Anthropic сообщила, что в апреле 2026 года внесла деньги на специальный ограниченный счёт в интересах Broadcom, при определённых обстоятельствах, возможно, потребуется внести на него дополнительные деньги. Компания предупредила, что к досрочному требованию оплатить значительную часть арендных обязательств могут привести некоторые нарушения условий оплаты или другие факторы. Одновременно это может ограничить возможность использования кредитной линии на $42 млрд для покрытия таких обязательств.

Тем не менее, Anthropic, вероятно, станет крупнейшим клиентом Broadcom по объёму получаемых вычислительных мощностей. Последняя прогнозирует выручки от продажи ИИ-чипов в 2027 финансовом году в объёме порядка $115 млрд, и $230 млрд — в 2028 финансовом году.

В октябре прошлого года Anthropic заключила сделку с Google, обеспечивающую ей доступ к ИИ-ресурсам мощностью более 1 ГВт с возможностью использования до 1 млн TPU. После этого компании расширили партнёрство при участии Broadcom, договорившись о предоставлении Anthropic 3,5 ГВт ИИ-мощностей на базе Google TPU. Согласно инвестиционному соглашению, Google Cloud предоставит Anthropic ещё 5 ГВт мощностей в течение следующих пяти лет с возможностью дальнейшего масштабирования. Пятилетнее соглашение может стоить около $200 млрд по подсчётам The Financial Times. Это отдельное, более широкое обязательство Anthropic в отношении Google, напрямую не связанное с новым займом.

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