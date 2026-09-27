Апелляционный суд США поддержал стремление Пентагона внести Anthropic в чёрный список поставщиков

Федеральный апелляционный суд США в минувшую пятницу поддержал внесение Пентагоном в «чёрный список» компании Anthropic — это запретит ей выполнять военные контракты. Речь идёт об очередном этапе борьбы с участием президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и военных с одной стороны и ИИ-стартапа — с другой, сообщает Reuters.

Двумя голосами против одного Апелляционный суд США в Вашингтоне (округ Колумбия) вынес решение в пользу военных по иску Anthropic. Стартап оспаривал мартовское решение Пентагона, признавшего Anthropic угрозой цепочкам поставок, значимым для национальной безопасности США.

В компании заявляли, что решение уже стоило ей «упущенных» миллиардов долларов, а также навредило репутации в преддверии выхода на IPO.

Тем временем судьи признали решение военных правомерным из-за того, что компания отказалась разрешить использование своих продуктов в сферах автономных вооружений и массовой слежки. Судьи отклонили доводы бизнеса, заявившего, что Пентагон просто мстит компании из-за её принципиальной позиции в вопросах безопасности и этики ИИ.

Суд поддержал аргументацию главы Пентагона Пита Хегсета (Pete Hegseth), заявившего, что объявленные Anthropic ограничения нанесут ущерб проведению военных операций. В частности, судьи поддержали заявление Хегсета о том, что модели с «лишними» ограничениями могут буквально отключиться в неожиданный момент и привести к провалу военных миссий.

В пятницу базирующаяся в Сан-Франциско Anthropic заявила, что, несмотря на уважение к суду, не согласна с его решением и рассматривает возможные ответные меры, в т. ч. просьбу о пересмотре решения не тремя судьями, а полным составом суда.

Примечательно, что в прошлом месяце федеральный судья в Сан-Франциско отменил решение предыдущей судебной инстанции, сделав вывод, что администрация Трампа незаконно подвергла Anthropic преследованиям из-за её позиции по вопросам безопасности в сфере ИИ. Также судья заблокировала введённый Трампом запрет на сотрудничество с Anthropic для государственных органов в целом и распоряжение Хегсета, запретившего военным подрядчикам вести бизнес с компанией.

После того как компания отказалась отменить ограничения, не дающие использовать её технологии для создания автономных военных систем, а также для массовой слежки внутри страны, Хегсет утверждал, что компания представляет риск в соответствии с двумя американскими законами.

На запрет американские власти пошли после многократных попыток убедить руководство Anthropic оказывать содействие военным и публичных обвинений в недостаточной сговорчивости, якобы угрожающей жизни американцев.

Anthropic, в свою очередь, заявила, что ИИ пока просто недостаточно безопасен и надёжен для использования в автономных военных системах. Кроме того, компания решительно высказалась против слежки внутри страны, поскольку уверена в том, что это нарушает фундаментальные права человека.

Окончательное решение, когда оно будет принято, повлечёт важнейшие экономические и политические последствия для всей ИИ-индустрии. Впрочем, пока дела у компании обстоят весьма благоприятно. Недавно появилась информация, что Anthropic подписала соглашения общей суммой порядка $517 млрд за последние 11 мес.

К более лояльным компаниям Пентагон относится совсем иначе. Так, на днях сообщалось, что американское военное ведомство ведёт переговоры о предоставлении $5 млрд неооблачному стартапу Fluidstack.

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