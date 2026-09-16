Anthropic заключила первое соглашение об аренде ИИ ЦОД в Австралии, одного из крупнейших в мире

Американский ИИ-гигант Anthropic подписал первое соглашение об аренде дата-центров в Австралии. Компания стремится извлечь максимальную выгоду из благоприятной политической среды в стране и имеющихся на континенте в изобилии источников возобновляемой энергии для создания одного из крупнейших в мире вычислительных объектов, сообщает Reuters.

Договор предусматривает аренду кампуса с проектной мощностью 2,16 ГВт — на уровне некоторых крупнейших дата-центров, уже действующих в мире. Предложенный кампус должен будет разместиться на сельскохозяйственных угодьях в 250 км от Брисбена (Brisbane), начало ввода в эксплуатацию предполагается в 2027 году. ОБъект будет использовать замкнутую систему охлаждения, позволяющую снизить потребности в чистой воде при отводе тепла от серверов.

Благодаря сделке Anthropic станет последним «ИИ-тяжеловесом», закрепившим свои позиции в Австралии — после OpenAI, которая ещё в прошлом году заключила договор об использовании ЦОД в Сиднее. Компании конкурируют за возможность заранее закрепить за собой права на энергию и землю, поскольку там они значительно дешевле и доступнее в сравнении с более «загруженными» рынками США или Азии.

Австралийское правительство в ответ на противодействие жителей строительству ЦОД пообещало ввести с 2027 года ограничения на использование ресурсов дата-центрами. При этом оно продолжает приветствовать инвестиционный бум, который, по прогнозам аналитиков, может принести в Австралию A$150 млрд ($107 млрд) к 2030 году. В целом же предполагается отход от полностью рыночных принципов, что даст властям рычаги давления на операторов ЦОД.

В случае с Anthropic речь идёт об аренде ЦОД, строительство которого запланировано сингапурской Zerra DC, которая будет заключать сделки о покупке возобновляемой энергии (PPA) и сама намерена нести расходы по подключениям к сети, не перекладывая их тяжесть на имеющихся клиентов. По данным источников, объект планируют использовать для инференса, но не обучения.

Ранее Австралия заявляла, что новые правила для ИИ-проектов ограничивают использование созданного в стране контента для «тренировки» ИИ-моделей. Anthropic уже говорила, что готова потратить миллиарды долларов на ЦОД в стране, но взамен требует переписать законы об интеллектуальной собственности. На тот момент она собиралась заняться именно обучением ИИ.

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