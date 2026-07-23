Fujitsu избавилась от дата-центров в Австралии

В то время, как во всём мире наблюдается бум строительства ЦОД, и компании стремятся нарастить вычислительные мощности так скоро, насколько это возможно, есть игроки, решившие выйти из этого бизнеса. В частности, свои объекты в Австралии продала Fujitsu, сообщает The Register.

Австралийское подразделение компании объявило о продаже пяти дата-центров. Заявляется, что продажа объектов позволит дополнительно инвестировать в те технологические сервисы, где спрос клиентов растёт быстрее всего. В частности, речь идёт о помощи организациям в «модернизации критически важных систем, укреплении «киберустойчивости», внедрении суверенного ИИ и получении доступа к HPC и квантовым вычислительным мощностям для следующего этапа их трансформации».

Fujitsu заявляет, что её бизнес ЦОД представляет собой надёжную платформу, на следующем этапе она только выиграет от прихода нового собственника и инвестиций. Новый владелец — частная инвестиционная группа Next Capital. Некоторые из проданных ЦОД оказались не особенно крупными. Если один из объектов имеет мощность 92 МВт, ещё один — 28 МВт, то остальные — 10 МВт, 4,8 МВт, 3 МВт и 2 МВт. Хотя тут перечислено шесть ЦОД, один был продан раньше другому покупателю.

Что бы ни купила Next Capital, развернуть много энергоёмких стоек у неё не получится. Следовательно, маленькие ЦОД Fujitsui Australia вряд ли помогут покупателю стать лидером в ИИ-сфере, если та не потратится на модернизацию — этот процесс может оказаться дешевле, чем строительство новых ИИ ЦОД с нуля и потребует меньше контактов с регуляторами, чем при строительстве на новом месте.

Next Capital не распространяется о сделке, но местные СМИ говорят, что потратила AU$200 млн ($139,97 млн). Обещано обеспечить непрерывное обслуживание уже имеющихся арендаторов. Связанный с ЦОД бизнес Fujitsu Australia привлёк немало крупных корпоративных и государственных арендаторов, многие из которых подписали с прежним владельцем долгосрочные контракты на использование мощностей. Вероятно, Next Capital может рассчитывать на стабильный денежный поток в следующие месяцы или даже годы.

Fujitsu уже продала в 2023 году бизнес ЦОД в США и тогда же намекала на возможность продажи соответствующих активов и в других регионах. Кроме того, компания «поглотила» собственное облако в Японии (а в Германии продала) и выходит из бизнеса, связанного с мейнфреймами. Японский техногигант намерен вернуться в бизнес больших серверных систем на основе Arm-CPU MONAKA, поставку которых компания рассчитывает начать в 2027 году. Кроме того, она не исключает выхода на рынок квантовых вычислений. В феврале сообщалось, что Fujitsu Fujitsu организует производство суверенных ИИ-серверов в Японии.

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