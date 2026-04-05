Fujitsu планирует выпуск 1,4-нм NPU для ИИ-систем

Японская корпорация Fujitsu, по сообщению агентства Nikkei, намерена заняться разработкой передовых нейронных процессоров (NPU) для ИИ-систем. Предполагается, что чипы будут изготавливаться по 1,4-нм технологии на мощностях Rapidus — это консорциум, в который входят японские компании NTT, SoftBank, Denso, MUFG Bank, NEC, Sony, Toyota и Kioxia.

Подробностей о проекте пока не слишком много. Ранее 1,4-нм NPU корпорация Fujitsu упоминала в контексте процессоров MONAKA-X для суперкомпьютера FugakuNEXT, которые станут преемниками изделий MONAKA. Конструкция последних предполагает использование четырёх 36-ядерных вычислительных чиплетов, изготовленных по 2-нм технологии TSMC. Общее число ядер достигает 144. Сами чиплеты монтируются поверх «плиток» SRAM с использованием гибридного медного соединения (HCB). Упомянуты 12 каналов оперативной памяти DDR5, а также интерфейс PCIe 6.0 с CXL 3.0.

Выпуск MONAKA запанирован на 2027 год, тогда как изделия MONAKA-X должны появиться в период с 2029-го по 2031-й. Консорциум Rapidus намерен начать опытное производство изделий по 1,4-нм технологии в 2029 году. Детали о техпроцессе пока держатся в секрете, за исключением того, что Rapidus при его разработке и внедрении сотрудничает с IBM, Canon и другими японскими компаниями. Сроки масштабирования производства будут определены после запуска соответствующего завода.

По имеющейся информации, часть затрат на создание 1,4-нм NPU покроет Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI). По оценкам, на первом этапе разработка нейропроцессора Fujitsu обойдётся примерно в $360 млн. Если проект будет одобрен властями Японии, две трети от этой суммы поступят из государственного бюджета. Чипы будут полностью производиться собственными силами на территории страны.

