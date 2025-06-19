Экзафлопсный суперкомпьютер Fugaku Next получит Arm-процессоры Fujitsu MONAKA-X

Японская Fujitsu получила контракт на разработку преемника суперкомпьютера Fugaku, получившего условное название FugakuNEXT (Fugaku Next), сообщает Datacenter Dynamics. Информация об этом появилась ещё в прошлом году, но теперь заключено официальное соглашение. Новую машину разместят рядом с уже действующей в институте Riken (Япония) системой. Контракт включает и поставку вычислительного оборудования, а первая фаза проектирования продлится до конца февраля 2026 года.

Fujitsu разрабатывает энергоэффективные 2-нм 144-ядерные Arm-процессоры MONAKA с 3.5D-упаковкой, начало выпуска которых запланировано на 2027 год. Для FugakuNEXT компания создаст процессоры MONAKA-X, которые позволят не только ускорить работу уже существующих приложений для Fugaku, но и добавят современные возможности ускорения ИИ-вычислений. В компании уверены, что новые процессоры пригодятся не только в очередном суперкомпьютере, но и в самых разных сферах экономики, общественной жизни и промышленности. Кроме того, компания направит усилия на создание NPU следующего поколения.

Введённый в эксплуатацию весной 2020 года суперкомпьютер Fugaku несколько лет подряд занимал первые места в TOP500 и других рейтингах. В последнем списке TOP500 он занимает седьмую позицию. Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT) разработку FugakuNEXT анонсировало в августе 2024 года. Тогда утверждалось, что компьютер станет первой вычислительной машиной зеттафлопсного уровня. Впрочем, такая пиковая производительность относится только к ИИ-вычислениям. Так или иначе, ранее MEXT публиковало документ, согласно которому каждый узел Fugaku Next должен обеспечить пиковую производительность в сотни Тфлопс (FP64), что в совокупности может составить 1 Эфлопс.

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