NVIDIA расширит присутствие в Австралии благодаря облачным партнёрам, застройщикам ИИ ЦОД и разработчикам

NVIDIA объявила о взаимодействии с расширяющейся в Австралии экосистемой облачных партнёров (NCP), а также с партнёрами в сфере ИИ-инфраструктуры — для того, чтобы сделать более доступными землю, энергоснабжение и готовые объекты ЦОД для размещения многочисленных поколений ИИ-фабрик NVIDIA DSX. Это поможет стране удовлетворить растущий спрос на вычислительные ИИ-мощности — общий объём строительства к 2027 году может достигнуть 2 ГВт.

Участвующие в сделке провайдеры будут управлять этими ИИ-фабриками, а NVIDIA намерена предоставить платформу DSX, системы для ускоренных вычислений, сетевое оборудование, ПО и поддержку экосистемы. Австралийские компании с помощью продуктов NVIDIA смогут создавать ИИ-модели, приложения и ИИ-агентов, в то же время поддерживая генерацию электроэнергии.

Расширение мощностей обеспечит австралийским разработчикам расширенный доступ к ускоренным вычислениям и открытым моделям NVIDIA Nemotron для решения связанных с ИИ-проектами задач, а развитая «зелёная» энергетика и квалифицированные кадры Австралии станут прочной основой для ИИ-стартапов, университетов, исследователей, ИИ-компаний и др., позволяя обучать, развёртывать и масштабировать ИИ-системы.

Участники NCP и партнёры NVIDIA в сфере ИИ-инфраструктуры, включая Firmus, Sharon AI, IREN, Megaport, ResetData, CDC, NEXTDC и AirTrunk уже инвестируют в австралийские ИИ-фабрики на основе NVIDIA DSX. Firmus расширяет инициативу Project Southgate, Sharon AI внедряет десятки тысяч ускорителей NVIDIA, а Iren намерена ускорить внедрение крупномасштабных ИИ-фабрик благодаря компетенциям в сфере энергетики, земельных ресурсов, ЦОД, развёртывания и эксплуатации GPU и эксплуатации инфраструктуры — компания намерена освоить 800-МВт кампус Bundey в Южной Австралии. Latitude.sh (Megaport) и ResetData сделают упор на инференс с низкой задержкой, высокой скоростью отклика и соблюдением правил локализации данных.

CDC построила в Австралии и Новой Зеландии готовую к ИИ и HPC инфраструктуру ЦОД с СЖО. CDC управляет более 550 МВт мощностей, ещё 800 МВт строится. Объекты целиком полагаются на энергию из возобновляемых источников и используют передовые технологии охлаждения без воды, сертифицированные для инфраструктуры NVIDIA. NEXTDC также построила инфраструктуру ЦОД с жидкостным охлаждением, готовую к высокоплотным ИИ-нагрузкам. Наконец, AirTrunk расширяет строительство ИИ ЦОД в регионе, включая решения, рассчитанные на СЖО и высокоплотные ИИ-нагрузки.

Heidi и Atlassian уже используют open source модели NVIDIA Nemotron, датасеты и инструменты для разработки и кастомизации ИИ-систем. Так, Heidi комбинирует модели NVIDIA с клиническими данными, обеспечивая новый уровень применения искусственного интеллекта в здравоохранении без ущерба конфиденциальности. Atlassian совершенствует корпоративный семантический поиск Rovo с использованием ИИ NVIDIA, который лучше учитывает контекст и находит релевантные данные в сложных массивах и рабочих процессах.

В совокупности данные проекты связывают ИИ-инфраструктуру с открытыми моделями и ПО, позволяющими превратить вычислительные мощности в реальные прикладные проекты. В результате NVIDIA и австралийская экосистема позволяют пользователям масштабировать ИИ внутри Австралии и выводить инновации на мировой рынок, говорит компания.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: