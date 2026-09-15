Пентагон ведёт переговоры о предоставлении $5 млрд неооблачному стартапу Fluidstack

Американское военное ведомство ведёт переговоры о предоставлении облачной ИИ-компании Fluidstack кредлита в объхёме $5 млрд., сообщает The Wall Street Journal. Источником денег, вероятно, станет Управление стратегического капитала (Office of Strategic Capital, OSC) при Пентагоне. Именно он предоставляет кредиты бизнесам в сферах, признанных критически важными для национальной безопасности США. Кредит может стать крупнейшим за всю историю OSC, причём с большим отрывом от предыдущих проектов.

Fluidstack должна будет использовать средства не на постройку нового ЦОД, а на укрепление цепочки поставок и производственных мощностей некоторых компонентов в США, связанных с индустрией ЦОД. Сама компания уже довольно давно ищет деньги. Консультантом выступает Erebor Bank, ориентированный на клиентов, представляющих технологический и военный сектора. В конце августа президент США подписал указ, объявивший чрезвычайную ситуацию в связи с тем, что страна зависит от иностранного электрооборудования для ЦОД.

Сделка пока не закрыта, условия предоставления средств, включая процентную ставку, ещё могут измениться. В Пентагоне от комментариев до официального пресс-релиза отказались. Созданное в 2022 году управление OSC помогает финансировать компании, разработки которых применяются в обеспечении национальной безопасности. Для них выделяются кредиты и предоставляются гарантии по кредитам. В прошло году был принят закон One Big Beautiful Bill Act о расширении программы, благодаря чему у OSC появилась возможность выделить в ближайшие годы $200 млрд.

Ранее управление предоставляло кредиты поставщикам редкоземельным металлов и производителям дронов, некоторые сделки предусматривали варранты или получение долей в капитале компаний, что отчасти давало американским властям право собственности на интересующие Пентагон предприятия. Кроме того, OSC участвует в нефтяных проектах США в Венесуэле.

Основанная в Лондоне в 2017 году Fluidstack заключила многолетние договоры аренды площадок для ЦОД в штатах Нью-Йорк, Луизиана и Техас. В значительной степени ресурсы Fluidstack востребованы Google и Anthropic. Google выступает гарантом по договорам аренды Fluidstack дата-центров, что обеспечивает относительно низкую стоимость заёмного финансирования этих проектов.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: