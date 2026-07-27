Партнёр Anthropic — компания Fluidstack привлекла $830 млн с оценкой $7,5 млрд

Стартап Fluidstack, помогающий Anthropic строить ИИ ЦОД, привлёк $830 млн в раунде финансирования серии A. Ведущим инвестором выступил специализирующийся на ИИ-проектах фонд Situational Awareness, поддерживаемый основателями Stripe, сообщает Silicon Angle. Капитализация стартапа, поддерживаемого Google, составила $7,5 млрд.

Fliudstack неоднократно попадала в поле зрения журналистов, в том числе, во Франции, а широкую известность приобрела в ноябре 2025 года, когда заключила соглашение с Anthropic о строительстве крупного ИИ ЦОД. Компании рассчитывают в следующие пять лет построить в США ИИ-инфраструктуру стоимостью $50 млрд. Первые объекты должны заработать в 2026 году.

На сайте Fluidstack отсутствуют подробные данные о проектах. Тем не менее, там имеются сведения о многочисленных вакансиях, которые позволяют составить некоторое представление о её бизнесе. В настоящее время на строительство многогигаваттных ЦОД уходит по несколько лет. Fluidstack намерена сократить это время до полугода, собирая ЦОД из заранее выпущенных на заводе модулей, что позволяет автоматизировать выполнение некоторых задач с использованием роботов.

Некоторые из вакансий компании свидетельствуют, что та намерена создавать роботизированные рабочие зоны, состоящие из рук-манипуляторов, вспомогательного оборудования и защиту роботизированных ячеек, обеспечивающих безопасность сотрудников. В случае с Fluidstack роботы отвечают за сварку частей модульных ЦОД. Компания также использует роботов для автоматизированной окраски модулей.

Внимание Fluidstack не ограничено непосредственно производством. Утверждается, что она может помочь клиентам обеспечить дата-центры энергией — это одна из наиболее сложных задач для современных проектов ИИ-инфраструктуры. Кроме того, Fluidstack может управлять объектами клиентов после того, как строительство ЦОД завершено.

Компания также разрабатывает кастомное программное обеспечение для оркестрации ЦОД клиентов. Описания вакансий свидетельствуют о том, что Fluidstack работает над платформой управления кластерами — программа автоматически распределяет оборудование для использования ИИ-моделями. Дополнительно обеспечиваются мониторинг и средства оповещения.

Данные о финансировании Fluidstack появились вскоре после информации о том, что конкурент — Crusoe также привлекает средства. Раунд финансирования на $3 млрд должен обеспечить компании капитализацию $30 млрд. Как и Fluidstack, Crusoe строит ИИ ЦОД из заранее подготовленных модулей и использует кастомное ПО для управления серверами, которые размещаются в этих модулях.

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