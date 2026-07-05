Crusoe рассчитывает привлечь $3 млрд при оценке в $30 млрд

Компания Crusoe, специализирующаяся на строительстве дата-центров для ИИ-нагрузок, по информации Bloomberg, ведёт переговоры о проведении раунда финансирования на $3 млрд. При этом оценка стартапа может достичь $30 млрд, что втрое превышает его рыночную стоимость по состоянию на 2025 год.

О том, какие именно инвесторы могут предоставить средства, не сообщается. В последнем раунде финансирования Crusoe участвовали NVIDIA, Salesforce Ventures и более десятка других компаний. На сегодняшний день стартап привлёк в общей сложности $2,77 млрд.

Crusoe реализует проекты ЦОД в интересах крупных технологических компаний, таких как Microsoft, Oracle и OpenAI. Компания располагает контрактами на дата-центры общей мощностью почти 5 ГВт. Недавно Crusoe заключила соглашение на поставку 1,6 ГВт вычислительных мощностей ЦОД для Meta✴.

Crusoe занимается созданием дата-центров из предварительно изготовленных модулей, которые поставляются с серверными стойками, системами управления питанием и оборудованием для охлаждения. Компания также оказывает поддержку заказчикам при вводе объектов в эксплуатацию, включая подсоединение ЦОД к электросети. Дополнительно предоставляется платформа управления Command Center, которая выявляет сбои в работе ИИ-серверов и автоматически заменяет проблемные узлы резервными машинами.

В целом, как заявляет Crusoe, её комплексный подход значительно ускоряет реализацию крупных инфраструктурных проектов в области ИИ. Компания способна создать новый дата-центр за несколько месяцев, тогда как зачастую на подобные проекты уходят годы. Crusoe также управляет собственным публичным облаком, оптимизированным для задач ИИ.

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