Crusoe инвестирует в израильские ЦОД $10 млрд

Crusoe рассчитывает инвестировать в ЦОД на территории Израиля $10 млрд в течение 10–15 лет, сообщает Datacenter Dynamics. В частности, неооблачный провайдер заключил соглашения об аренде мощностей ЦОД ещё на 100 МВт, в дополнение к уже действующим там контрактам.

Так, новые договоры предполагают расширение уже имеющегося соглашения с Anan Group с 40 до 80 МВт. Учитывается и недавно заключенный контракт с MegaDC на 67,6 МВт. Из них порядка 58 МВт придётся на технопарк Idan HaNegev Industrial Park, а оставшиеся 10 МВт — на площадку в Хайфе. В целом арендованные Crusoe мощности в Израиле достигнут 150 МВт.

На днях компания Mega Or, владеющая MegaDC, раскрыла данные о контракте на 67,6 МВт. В документе, предназначенном для Тель-Авивской фондовой биржи имя заказчика не указано, но подчёркивается, что мощности в Idan HaNegev запустят в два этапа. Первая очередь заработает в IV квартале 2027 года, вторая — в I квартале 2028-го. Mega Or сообщает, что строительство обойдётся в $12 млн/МВт IT-мощностей.

Соглашение на 10 МВт, касающееся проекта в Хайфе, должно быть реализовано во II квартале 2027 года, стоимость строительства оценивается примерно в $9 млн/МВт. В MegaDC рассчитывают, что только два этих объекта будут приносить около $85 млн выручки ежегодно. Неооблачный провайдер Nebius также активно наращивает присутствие в Израиле. Общий объём арендованных мощностей оценивается в 120 МВт. Также в январе компания подписала в этом году соглашение с Mega Or, обязавшись арендовать 80 МВт мощностей.

У Crusoe большие планы. В первой половине июня сообщалось, что компания набрала контрактов почти на 5 ГВт ИИ ЦОД, хотя один из крупных проектов поставлен на паузу. В конце месяца появились данные, что Crusoe обеспечит Meta✴ 1,6 ГВт новых мощностей ЦОД.

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