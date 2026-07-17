Crusoe и Lancium построят в Техасе очередной гигаваттный ИИ ЦОД

Неооблачная компания Crusoe построит гигаваттный кампус ЦОД в Чайлдрессе (Childress, Техас). Кампус на площади 109 га с подключением магистральной разместится на земле, принадлежащей Lancium, сообщает Datacenter Dynamics. Lancium также будет отвечать за строительство энергетической инфраструктуры и управление объектом. Строительство должно начаться в III квартале 2026 года. Конкурент — неооблачная компания Iren, также работавшая на рынке криптотехнологий, также располагает кампусом в Чайлдрессе, который сдаёт в аренду Microsoft.

Площадка будет включать солнечные и ветряные генерирующие мощности «за счётчиком», а также энергохранилище. Дата-центры будут использовать замкнутую систему охлаждения, чтобы свести к минимуму расход водных ресурсов. Ранее сообщалось, что мощности ЦОД в Чайлдрессе (Техас) и Уоррентоне (Миссури) будет использовать Meta✴. На двух объектах в совокупности планировалось арендовать 1,6 ГВт новых мощностей, сумма сделки не разглашалась.

Начавшая бизнес в 2017 году как криптомайнинговая компания, теперь Lancium ориентируется на строительство колокейшн-ЦОД на площадках, где уже генерируется возобновляемая энергия, например — на территории ветряных электростанций, которые отдают избыточную энергию на снабжение крипто- и HPC-оборудования. Позже компания перешла к строительству крупных объектов, т.н. Clean Campuses, дав возможность партнёрам строить дата-центры на своей земле.

Чайлдресс — уже второй населённый пункт, где взаимодействуют Crusoe и Lancium. Ранее они объединили усилия для строительства большого кампуса в Абилине (Abilene, Техас) для OpenAI (через соглашение с Oracle). Строительство началось в 2024 году, первые объекты заработали в 2025-м. Также арендовать мощности на территории кампуса будет Microsoft. На днях Lancium также объявила, что QTS построит на территории её Clean Campus объект на 11 зданий ЦОД в городе Терки (Turkey, округ Холл) в Техасе.

Crusoe заработала в 2018 году в качестве криптомайнинговой компании, но позже занялась строительством дата-центров и предоставлением облачных ИИ-сервисов. Компания продала свой криптобизнес в марте 2025 года. Она также планирует построить 1,8-ГВт кампус в Вайоминге, две площадки в Миссури и дата-центры с питанием от газовых электростанций в Альберте (Alberta, Канада). Недавно компания отказалась от участия в проекте в Шайенне (Вайоминг), но готова стать одним из участников проекта в Небраске.

Компания запустила облачный ИИ-сервис в 2023 году. Сегодня она управляет пятью облачными регионами в США (в Хьюстоне, Вирджинии, Неваде) и Европе (Исландии и Норвегии). Имеются партнёрские соглашения с Digital Realty и Equinix в США, а также с atNorth в Исландии, Polar в Норвегии и Anan Group и Mega Or в Израиле. Компания располагает контрактами на ИИ-инфраструктуру совокупной мощностью 4,9 ГВт (это касается ЦОД и облака Crusoe Cloud), всего в процессе реализации находятся проекты на 40 ГВт в разной степени готовности.

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