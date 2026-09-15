Юристы Latham & Watkins закупились NVIDIA-серверами — это плохой знак для Anthropic и OpenAI

Американская юридическая компания Latham & Watkins закупила серверы на основе ИИ-ускорителей NVIDIA и занялась самостоятельной кастомизацией ИИ-моделей с открытыми весами. Это первый известный пример использование собственной ИИ-инфраструктуры и настройки ИИ-моделей крупным юридическим бизнесом, сообщает The Financial Times. Компания является второй по величине юридической фирмой в США с выручкой $8,3 млрд в 2025 году.

Других примеров использования юридическими бизнесами собственной инфраструктуры и дообучения моделей пока неизвестно. С одной стороны, компания теперь отвечает за киберзащиту и эксплуатацию серверов, с другой — конфиденциальные данные клиентов она может хранить, не полагаясь на сторонние облака. Юридический бизнес связан с большими объёмами информации, а также стандартными и повторяющимися задачами — это один из секторов, которые ИИ меняет наиболее быстро.

Крупные американские банки требуют от больших юридических фирм снижать стоимость услуг, поскольку ИИ значительно ускоряет выполнение многих задач. Тем не менее у юристов есть веские причины не инвестировать в ИИ слишком большие средства, поскольку большие капитальные затраты в итоге сокращают прибыль, распределяемую между партнёрами-совладельцами. Обычно такие компании прибегают к помощи облачных ИИ-сервисов.

Решение Latham & Watkins купить собственное оборудование знаменует собой радикальные изменения подхода к ведению дел. Штатные разработчики адаптируют открытые модели для решения специальных юридических задач. Чаще такая практика встречалась в технологической сфере. Прочие юридические компании обычно выбирают другую стратегию. Так, более крупный конкурент — Kirkland & Ellis работает над разработкой собственных ИИ-инструментов с Palantir, а A&O Shearman взаимодействует со стартапом Harvey, специализирующимся на юридических технологиях. Наконец, Freshfields в текущем году объявила о работе с Anthropic.

Компания наняла более 900 технологических специалистов, включая инженеров по машинному обучению, ИИ-разработчиков, занимающихся программированием юристов и др. Latham & Watkins пока не отказывается от использования сторонних ИИ-продуктов, но не сообщает, сколько именно она тратит на собственные разработки, над которыми, как оказалось, трудится уже несколько лет. Затраты на покупку ИИ-оборудования в таких масштабах, оплата работы специалистов, обслуживание и защита системы может обходиться в десятки миллионов долларов ежегодно, потенциально — сотни миллионов по мере развития технологий.

Latham & Watkins арендует пространство в ЦОД, куда есть доступ только сотрудникам самой компании. Команда специалистов занимается дообучением моделей NVIDIA Nemotron 3. Такой подход позволяет юристам использовать широкий круг моделей, а не только ChatGPT, Claude или Gemini. В зависимости от задач, компания может выбирать использование своих ИИ-инструментов или коммерчески доступных продуктов. Кроме того, компания получает дополнительную защиту на случай, если ИИ-бизнесы вроде OpenAI или Anthropic поднимут цены или изменят условия обслуживания. Открытые модели позволяют кастомизировать их на собственное усмотрение и запускать их на своём оборудовании. В самой NVIDIA рассчитывают, что открытые модели помогут привлечь к использованию ИИ больше клиентов.

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