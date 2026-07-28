Расходы технологических компаний на ИИ уже превысили $1 трлн, и в итоге они лягут на плечи клиентов

По данным Gartner, собственные расходы технологических компаний на ИИ-технологии уже достигли около $1 трлн и, как ожидается, вырастут в 2026 году на 34,7 %. Значительный рост затрат стимулирует глобальные продажи, что побудило Gartner в очередной раз повысить прогноз по ним на 2026 год до $6,37 трлн, что на 14,2 % больше год к году. Это выше апрельского прогноза Gartner в размере $6,31 трлн и февральского в $6,15 трлн.

Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock), ведущий вице-президент-аналитик Gartner, сообщил изданию The Register, что рост затрат ускоряется, хотя и по-разному в разных сегментах. Рынок устройств, включая потребительские гаджеты, а также бизнес-ноутбуки, вырастет на 9,8 %, хотя в данном случае этот процесс обусловлен повышением цен на ту же память и микросхемы. В секторах сервисов и телекоммуникаций рост будет ниже — на 5,3 % и 4,4 % соответственно. Сегмент облачных IaaS в этом году, как ожидается, вырастет на 29,3 % до $287 млрд. В 2025 году, по данным Gartner, рост составил 25,3 %.

В значительной степени ускорение роста обусловлено тем, что технологические компании оборудуют ЦОД для обеспечения мощностями ожидаемого бума ИИ. Данные Gartner по расходам не включают сами здания и их системы охлаждения. «Развитие инфраструктуры ИИ — это крупнейший инфраструктурный проект, когда-либо предпринятый человечеством. Он больше, чем американские автомагистрали, больше, чем европейские железные дороги, больше, чем Великая Китайская стена и МКС вместе взятые», — заявил Лавлок. По его словам, это — трансформация. Мы переходим от мира, где тратят деньги на информационные технологии, к миру, где будут тратить деньги на интеллектуальные технологии.

По мере внедрения ИИ в программные продукты цены на них растут, что вызывает беспокойство у организаций, приобретающих IT-решения. «Руководители ИТ-отделов крайне обеспокоены ростом цен со стороны всех своих поставщиков и оказывают решительное сопротивление во всех возможных областях. Но единственное место, где они добиваются успеха, — это сфера ИТ-услуг, где, когда поставщик услуг добавляет ИИ в своё предложение, он получает вознаграждение в виде более низкой цены от своих клиентов», — говорит Лавлок.

Остаётся неясным, сможет ли рынок выдержать этот рост цен, или же их повышение является защитной реакцией поставщиков, пытающихся сохранить свою долю рынка. Например, можно говорить, что, добавляя ИИ-модель Gemini в поисковую систему, Google защищает своё доминирующее положение на рынке от угрозы ИИ, а не получает новый доход. Также существует проблема управления затратами на ИИ в ответ на повышение цен со стороны разработчиков моделей, многие из которых перешли от подписки с ограничением объёма к оплате по факту использования.

Китай предлагает более дешевые ИИ-модели, и разработчики стремятся использовать open source модели, где возможно, чтобы ограничить использование проприетарных базовых моделей. По словам Лавлока, пока нет ответа на вопрос, сможет технологическая индустрии в условиях кризиса цен продолжать оплачивать свою программу создания ИИ-инфраструктуры? По оценкам Nikkei, cкрытая задолженность Google (Alphabet), Microsoft, Amazon, Meta✴ и Oracle достигла на фоне резкого роста инвестиций в ИИ $1,65 трлн.

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