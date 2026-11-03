Oracle исчерпала многомиллиардный лимит на привлечение заёмных средств через неделю после объявления о нём

Всего через неделю после того, как Oracle обещала ограничить привлечение новых заёмных средств $20 млрд до конца 2030 финансового года, компания объявила о плане получить их единовременно, сообщает The Register. В уведомлениях для инвесторов, опубликованных в минувший понедельник, компания заявила о намерении разместить на рынке облигации на сумму $10 млрд, а также провести эмиссию обыкновенных акций ещё на $10 млрд.

Полученные средства можно будет потратить на оборотный капитал, капитальные затраты, исполнение контрактных обязательств, выплату дивидендов, обратный выкуп акций, а также погашение уже имеющихся задолженностей и прочие цели. Вероятнее всего, значительную часть средств направят на финансирование строительства ЦОД — Oracle активно наращивает капитальные затраты. В завершившемся в мае 2026 финансовом году они составили $55,7 млрд. В 2027 финансовом году компания рассчитывает потратить на эти цели $90–95 млрд.

На прошлой неделе Oracle заявила инвесторам, что ограничит заимствования до $20 млрд до конца 2030 финансового года, пообещав получить от клиентов больше выручки, введя плату за использование ИИ помимо тарифа за каждое пользовательское место. Компания также сообщила аналитикам, что намерена привлечь эти $20 млрд до конца 2027 финансового года. Другими словами, в последующие два года новых заимствований не предполагается.

При этом утверждалось, что компания действительно не намерена использовать другие формы структурированного финансирования или другие инструменты, предполагающие привлечение кредитных ресурсов Oracle на рынке. В июле Oracle заявляла, что расходы на обеспечение гарантий по обязательствам в сфере энергоснабжения могут составить более $100 млн ежегодно. Обязательства касаются ЦОД мощностью около 1 ГВт, строящегося в Висконсине при участии Vantage и OpenAI.

В октябре Oracle, по слухам, отправила уведомление о форс-мажорных обстоятельствах дочерней структуре компании Blue Owl Capital, занимающейся строительством в Нью-Мексико кампуса в рамках инициативы Project Jupiter. Сообщалось о стремлении Oracle добиться отсрочки платежей в случае, если кампус не введут в эксплуатацию в запланированные сроки, не выходя из проекта. В самой Oracle утверждают, что строительные работы ведутся по графику.

В сентябре 2025 года оценочная стоимость компании стремительно выросла после объявления о наличии гарантированной будущей выручки по RPO — оставшимся обязательствам по исполнению договоров в объёме $455 млрд. Из них $300 млрд приходятся на договорённости с OpenAI. В основном речь идёт об аренде мощностей ЦОД для ИИ-вычислений.

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