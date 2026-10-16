Акции CoreWeave, Oracle и прочих обременённых долгами ИИ-компаний упали на фоне ожидания повышения ключевых ставок ФРС США

Акции обременённых долгами ИИ-компаний в США резко подешевели на фоне усиления опасений, связанных с вопросами финансирования масштабирования отрасли в условиях вероятного повышения ключевых процентных ставок ФРС США, сообщает Reuters. В числе «антилидеров», чьи акции упали в минувшую среду сильнее всего — компании, ценные бумаги которых росли в начале года благодаря буму, связанному с оптимизмом на рынке искусственного интеллекта.

Так, акции неооблаков Nebius и CoreWeave упали на 15,1 % и 9,5 % соответственно. По итогам октября акции CoreWeave могут лишиться порядка четверти своей стоимости, Nebius — около 20 %. Акции операторов ЦОД Applied Digital и IREN упали на 8,8 % и 9,9 % соответственно, а акции отягощённого долгами ИИ-гиперскейлера Oracle — на 7,2 %, снизилась и цена большинства долговых облигаций компании.

По словам представителя Bokeh Capital Partners, инвесторы сомневаются, сможет ли масштабное развитие ИИ-инфраструктуры обеспечить ожидаемую доходность. Акции производителей ИИ-серверов Dell и HPE упали на 10,3 % и 6,4 % соответственно, а Barclays понизил рейтинг ценных бумаг обеих компаний с «выше рынка» (overweight) до «на уровне рынка» (equal-weight).

Повышение процентных ставок ФРС будет означать рост стоимости заёмного финансирования для строящих ЦОД и закупающих ИИ-ускорители компаний. По имеющимся данным, вероятность роста ставок ФРС возросла после публикации данных о более высоком, чем ожидалось ранее, росте потребительских цен. При этом доходность казначейских облигаций США сроком на 10 лет выросла на 3,6 базисного пункта, а двухлетние выросли на 7,2 пункта.

Тем временем, по данным S&P Global Market Intelligence, стоимость страхования от дефолта по долговым обязательствам ряда ИИ-компаний, включая CoreWeave и Oracle, достигла рекордных значений. Стоит отметить, что по итогам торгов 15 октября акции CoreWeave, Nebius, Oracle и Applied Digital частично восстановились после падения, а вот Dell и HPE, наоборот, подешевели ещё больше.

Как сообщает Reuters, финансовые проблемы CoreWeave вызывают опасения за рынок ИИ в целом. Долг компании составляет порядка $50 млрд, и она пока не приносит прибыли, при этом рассчитывая пустить за год на капитальные затраты до $39 млрд. Хотя портфолио её контрактов составляет более $100 млрд, инвесторы опасаются, что расходы не окупятся, особенно если кредиты будут дорожать и дальше.

Проблема касается всей отрасли, поскольку американские техногиганты намерены потратить на ИИ-инфраструктуру за год более $700 млрд. По оценкам Gartner, к 2030 году закрыться могут около 80 % неооблачных компаний. Инвесторы сомневаются не столько в спросе на ИИ, сколько в том, окупятся ли колоссальные вложения и смогут ли ИИ-бизнесы обслуживать свои долги. При этом подчёркивается, что проблемы CoreWeave не обязательно означают, что от финансового кризиса пострадает вся ИИ-отрасль.

В сентябре Bain & Company также опубликовала доклад, согласно которому ИИ-индустрии необходимо $6 трлн ежегодной выручки к 2031 году, чтобы обеспечить финансирование ИИ-инфраструктуры для удовлетворения ожидаемого спроса. Если отрасль не представит новые продукты и сценарии использования ИИ, ожидается дефицит выручки. Наконец, МВФ допускает, что ИИ-пузырь может лопнуть, попутно нанеся огромный ущерб всей мировой экономике.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: