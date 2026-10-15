Gartner: 80 % неооблаков могут испариться к 2030 году, не окупив затраты на ИИ-инфраструктуру

Эксперты пророчат неооблакам непростое будущее. Вполне вероятно, что прогнозируемые капитальные затраты на ИИ-инфраструктуру в период до 2030 года окажутся выше выручки провайдеров, в результате чего большинство неооблачных компаний будут вынуждены уйти с рынка или будут поглощены конкурентами, сообщает The Register.

К соответствующему выводу пришли эксперты Gartner, сравнившие прогнозируемые инвестиции в ИИ ЦОД в следующие несколько лет с ожидаемой выручкой от ИИ-приложений за тот же период. Данные представлены в докладе «Подготовка к консолидации рынка ИИ: списания капитальных активов к 2032 году могут превысить $4 трлн» (Prepare for AI Market Consolidation: Capital Write-Downs Could Exceed $4 Trillion by 2032). В нём утверждается, что выручки для обеспечения рентабельности ИИ будет недостаточно как минимум до 2032 года.

По прогнозам Gartner, в 2026 году ИИ-провайдеры потратят на соответствующую инфраструктуру около $1 трлн, с 2027 по 2030 гг. они намерены инвестировать в отрасль ещё $6 трлн. При этом совокупной выручки от ИИ-сервисов для частных и корпоративных пользователей не хватит для обеспечения прибыльности от всех капиталовложений за этот период. Эксперты исходили из нормы рентабельности инвестированного капитала (ROIC) в 12 %, которую многие компании рассматривают её как минимально приемлемую.

По оценкам Gartner, совокупная выручка операторов ЦОД должна составить $8,5 трлн, что дало бы возможность компенсировать капитальные затраты и расходы на финансирование, и обеспечить указанную норму доходности. При этом, совокупная выручка ИИ-сервисов, связанная с ИИ ЦОД, составит не более $3,6 трлн. Низкая доходность может заставить операторов списывать активы, стоимость которых невозможно будет возместить. И всё это будет происходить на фоне замещения старых ИИ-ускорителей новыми.

В результате на рынке провайдеров ИИ-инфрастурктуры ожидается масштабная консолидация, которая сильнее всего коснётся неооблачных компаний, представляющих услуги в формате GPUaaS и специализирующихся на ИИ-вычислениях. Прогнозируется, что 80 % подобных компаний не смогут сохранить независимость после 2030 года. Впрочем, проблемы будут не у всех. Эксперты ожидают, что некоторые компании преуспеют. Gartner рассчитывает, что гиперскейлерам «встряски» на рынке перенесут менее болезненно, поскольку их бизнес не ограничен ИИ-сервисами.

В 2025 году McKinsey & Company предупреждала, что неооблачным компаниям стоит перейти от простой сдачи ускорителей в аренду к более комплексным сервисам, например, к предложению инструментов разработки и развёртывания ИИ, включая готовые платформы для обучения моделей. Также им необходимо диверсифицировать бизнес, чтобы их услуги не превратились в массовый продукт с пониженной маржинальностью. На финансовых рынках всё больше игроков обеспокоены масштабами капиталовложений в ИИ, а некоторые кредиторы начинают прохладнее относиться к инвестициям в подобные проекты.

В сентябре SoftBank Group столкнулась с увеличением стоимости заимствования при попытках получить средства для финансирования OpenAI. На днях финансовая группа Jefferies выпустила отчёт, в котором рентабельность бизнесов OpenAI и Anthropic поставлена под вопрос, поскольку им угрожают open source модели и более дешёвые китайские ИИ-продукты.

В сентябре Bain & Company также опубликовала доклад, согласно которому ИИ-индустрии необходимо $6 трлн ежегодной выручки к 2031 году, чтобы обеспечить финансирование ИИ-инфраструктуры для удовлетворения ожидаемого спроса. Если отрасль не представит новые продукты и сценарии использования ИИ, ожидается дефицит выручки. Наконец, Международный валютный фонд (IMF) и Банк международных расчётов (Bank for International Settlements) выразили обеспокоенность возможным крахом ИИ-пузыря, а также тем, как это может сказаться на мировой экономике.

В августе Gartner сообщала, что к 2030 году на долю неооблачных провайдеров будет приходиться пятая часть (20 %) рынка ИИ-облаков, общий объём которого составит $267 млрд. При этом есть данные, что операторы ЦОД всё чаще отказывают неооблакам, предпочитая большой выгоде финансовую устойчивость.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: