Крупный ИИ ЦОД Oracle в Висконсине не хотят подключать к электросети, а сроки запуска уже начинают поджимать

Крупный ИИ ЦОД Project Lighthouse, который Vantage строит в Висконсине в интересах Oracle в рамках проектах Stargate, может не заработать во II половине 2027 году, как планировалось, поскольку пока не получено разрешение регулятора на строительство энергетической инфраструктуры для подключения к объекту, сообщает The Register со ссылкой на исследователей Aterio.

По некоторым данным, также Oracle направила уведомление дочерней структуре компании Blue Owl Capital, занимающейся строительством в рамках Project Jupiter в Нью-Мексико. Сообщалось, что Oracle рассчитывала не выйти из проекта, но отсрочить платежи, если кампус не введут в эксплуатацию вовремя. Как заявляют в Aterio, документы, касающиеся проекта в Висконсине, указывают на вероятность задержки ввода в эксплуатацию. Напряжённое финансовое положение Oracle и проблемы с Project Jupiter повышают риск задержки начала работы крупных кампусов компании.

Ранее уже появилась информация, что Oracle, возможно, придётся тратить более $100 млн ежегодно на то, чтобы обеспечить гарантии выполнения обязательств по электроснабжению кампуса в Висконсине. Расчётная вычислительная нагрузка должна составить 902 МВт, а общее энергопотребление — 1,3 ГВт.

Ключевое препятствие — заявка энергокомпании American Transmission Company (ATC), поданная в Комиссию по коммунальным услугам штата Висконсин (PSC) на строительство инфраструктуры для подключения кампуса к сети. Всего ATC рассчитывает реализовать в штате проекты, связанные со строительством ЦОД, на $2 млрд — средства потратят на строительство подстанций, модернизацию имеющихся объектов и прокладку ЛЭП.

Без одобрения PSC даже начать строительство ATC не сможет — а кампус не сможет работать без подключения к электросети. При этом первоначальное регулятор сообщил, что все необходимые документы представлены, но позже отозвал своей решение. В сентябре документы поданы ATC снова, но процедуру согласования придётся начинать с нуля. Самый оптимистичный сценарий Aterio предполагает, что частичное электроснабжение начнётся в октябре 2027 года, а полное — в августе 2028-го. Более реалистичными считаются сроки в районе декабря 2027-го и октября 2028-го соответственно. Если регулятор затянет с рассмотрением документов, сроки могут перенести на июнь 2028 и апрель 2029 соответственно.

Впрочем, даже если энергию начнут подавать в декабре 2027 года, у Oracle останется очень мало времени на испытания оборудования и его ввод в эксплуатацию до установленного срока предоставления мощностей заказчикам. Как подчеркнули в Aterio, ЦОД не заработает сразу после первого подключения к сети, прежде необходимо обеспечить подключение всех систем, провести испытания и завершить пусконаладку, поэтому компания ожидает, что наращивать основную нагрузку начнут в I квартале 2028 года.

Тем временем на днях сообщалось о договоре Oracle с Tencent на $7 млрд — китайский техногигант намерен арендовать около 100 тыс. ИИ-ускорителей. Для сравнения, по итогам 2026 финансового года, завершившегося в конце мая, капитальные затраты Oracle составили $55,7 млрд, выручка в целом — $67,4 млрд. Компания предполагает направить на капитальные расходы в своём текущем финансовом году $95 млрд.

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