Oracle и Google объявили о расширении партнёрства, в рамках которого тензорные процессоры Google (Tensor Processing Units, TPU) станут доступны через облачную инфраструктуру Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Таким образом Oracle станет первым гиперскейлером, предлагающим Google TPU за пределами экосистемы Google. Сообщается, что TPU появятся на платформе OCI, начиная с 2027 года.

«Различные задачи в сфере ИИ требуют разных вычислительных мощностей, — отметил Махеш Тиагараджан (Mahesh Thiagarajan), президент OCI. — Доступ к TPU от Google в среде OCI позволяет клиентам использовать несколько передовых архитектур для вычислений в области ИИ в рамках одного облака. Такая свобода выбора дает возможность подобрать оптимальную инфраструктуру с точки зрения производительности, пропускной способности и экономической эффективности для каждой конкретной задачи ИИ».

В настоящее время Google предлагает TPU восьмого поколения. Модель TPU 8t предназначена для обучения нейросетей, TPU 8i — это чип для инференса (выполнения вычислений в обученных моделях), оптимизированный для решения итеративных задач, характерных для работы специализированных ИИ-агентов.

На прошедшей на прошлой неделе конференции PyTorch Conference 2026 Google объявила, что TorchTPU — нативный стек PyTorch для TPU Google — теперь доступен в формате открытого исходного кода на платформе GitHub. Это позволяет обучать, обслуживать и развёртывать модели на TPU, используя привычные инструменты, такие как vLLM, SGLang, llm-d, TorchTitan, Ray, TorchRec, Hugging Face и LiteRT.

Как отметила Google, такая переносимость даёт командам возможность выбирать для каждой задачи тот ускоритель, который обеспечивает минимальную стоимость одного токена или максимальную скорость обучения — и всё это без необходимости переписывать код модели. А благодаря нынешнему анонсу вскоре можно будет запускать такие задачи на TPU как в Google Cloud, так и в инфраструктуре Oracle.

Кроме того, Google сотрудничает с компанией Blackstone в создании облачной платформы на территории США, которая также будет предоставлять доступ к тензорным процессорам TPU Google, отметил ресурс Data Center Dynamics. Не исключено, что эта платформа может опередить Oracle и раньше её начнёт предлагать TPU клиентам.

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