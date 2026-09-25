Oracle может начать платить за ЦОД, которого ещё нет — Project Jupiter в Нью-Мексико задерживается

События этой недели, окружающие компанию Oracle, заставили некоторых инвесторов задуматься о том, что получившие на фоне бума ИИ популярность «кольцевые сделки» начали давать трещину. Oracle столкнулась с невозможностью построить ЦОД в Нью-Мексико в оговорённые сроки из-за форс-мажорных обстоятельств, и теперь просит об отсрочке арендных и кредитных выплат.

Получивший обозначение Project Jupiter центр обработки данных в Нью-Мексико, согласно данным Financial Times, должен быть введён в эксплуатацию до конца 2028 года, но по факту сейчас столкнулся с протестами местных жителей относительно строительства необходимой энергетической инфраструктуры. Задержка в реализации проекта по этим причинам не позволит Oracle ввести его в строй в изначально оговорённые сроки, а потому компания попросила об отсрочке платежей своему партнёру и подрядчику — подразделению Blue Owl Capital (Stack Infrastructure), которое должно заниматься возведением профильного объекта, а также материнской инвестиционной компании Blue Owl Capital. Кроме того, Oracle придётся выплачивать средства в счёт погашения кредита на сумму $18 млрд и проценты по нему, даже если объект не будет построен вовремя.

Условия контракта подразумевают, что вне зависимости от сроков завершения строительства, Oracle несёт перед партнёром финансовые обязательства в размере арендной платы за просрочку продолжительностью до трёх лет включительно. Первая фаза Project Jupiter должна была начать работу в первой половине 2027 года, поэтому даже малейшая задержка серьёзно увеличивает риски Oracle. Компания уже уведомила своих партнёров по проекту о наступлении форс-мажора, хотя в комментариях для прессы комментировать ситуацию предпочла только в духе заверений в соблюдении первоначального графика: «Project Jupiter реализуется в соответствии с изначальным графиком. Мы сохраняем приверженность проекту в Нью-Мексико и уверены в своей дальнейшей траектории».

Если электроснабжение строящегося объекта не будет налажено вовремя, Oracle придётся платить за него на регулярной основе, хотя по факту ЦОД не сможет работать. Project Jupiter является частью инициативы по обеспечению OpenAI вычислительными мощностями на общую сумму $300 млрд. Формально, Oracle может перенести обязанность арендных платежей на строительное подразделение Blue Owl Capital, но платежи по кредитам ей придётся возмещать в полном объёме, а ещё финансовое крыло Blue Owl сможет претендовать на регулярную выплату основной части долга.

Юристы теперь находятся в растерянности по поводу уместности использования фактора форс-мажора для пересмотра взаимных обязательств участников сделки. На финансирование строительства этого ЦОД консорциум из более чем 20 банков предоставил кредитную линию на $18 млрд в конце прошлого года. Первоначально ожидалось, что эта финансовая нагрузка будет перераспределена между бóльшим количеством институциональных инвесторов, но схема не сработала из-за растущих опасений последних. Участники сделки остались с более высокой долговой нагрузкой, чем рассчитывали изначально. По данным Financial Times, долги по этой сделке на межбанковском рынке оценивались не более чем в 90 центов за доллар. Первоначальная ставка по четырёхлетнему кредиту оказалась на 2,5 процентных пункта выше эталонной ставки ночного заимствования по государственным ценным бумагам. Срок кредита можно будет продлить ещё на два года.

Вложившая в проект $3 млрд компания Blue Owl Capital должна получать процентный доход в размере 9 % годовых на этапе строительства, и около 11 % после введения объекта в строй. Если Oracle удастся убедить партнёра, что произошли форс-мажорные обстоятельства, то срок платежей по сниженной ставке удастся увеличить. Повышенные выплаты будут осуществляться, начиная с более поздней даты. В любом случае, Oracle рискует оказаться в ситуации, когда её расходы увеличатся вместе со сроками реализации проекта, а доходы от него начнут поступать позже намеченного срока. Это и вызывает необходимость пересмотреть договорённости с партнёрами, ссылаясь на форс-мажор.

Задержка в строительстве ЦОД в Нью-Мексико обусловлена ещё и техническими трудностями, поскольку к площадке необходимо проложить трубопровод для подачи газа к будущей электростанции на топливных элементах. Расчётное энергопотребление ЦОД должно превысить 2,4 ГВт, поэтому создание адекватной энергетической инфраструктуры тоже требует времени. На фоне подобных слухов акции Oracle на торгах в США опустились в цене почти на 3,5 %.

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