Oracle поставила более 300 тыс. GPU — почти втрое больше, чем в предыдущем квартале

Oracle объявила о финансовых результатах I квартала 2027 финансового года, превзошедших ожидания Уолл-стрит, и сообщила о меньшем, чем ожидалось, расходовании денежных средств. Это вселило в инвесторов уверенность в том, что инвестиции в ИИ приносят отдачу, не создавая чрезмерной нагрузки на баланс компании, пишет Reuters. Акции Oracle, упавшие более чем на 21 % с начала года, выросли на 4 % на дополнительных торгах после того, как компания сообщила о резком увеличении объёма невыполненных заказов.

Всего за отчётный квартал Oracle поставила клиентам более 300 тыс. ускорителей, что почти втрое превышает показатель IV квартала 2026 финансового года и, по словам со-генерального директора Клэя Магуйрка (Clay Magouyrk), составляет 73 % от общего объёма поставок за предыдущий финансовый год, о чём сообщил DataCenter Dynamics. В минувшем квартале Oracle ввела в эксплуатацию дополнительные мощности дата-центров объёмом 850 МВт. При этом спрос клиентов на облачные сервисы для обучения моделей ИИ и выполнения инференса продолжает расти быстрее, чем предложение.

В I финансовом квартале, завершившемся 31 августа, выручка Oracle выросла на 30 % до рекордного уровня в $19,35 млрд при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $19,14 млрд (по данным CNBC). Скорректированная прибыль на акцию (non-GAAP) составила $1,92 при прогнозе от LSEG в $1,74. Чистая прибыль (GAAP) составила $4,68 млрд ($1,56 на разводнённую акцию), превысив на 60 % показатель годом ранее в размере $2,93 млрд ($1,01 на разводнённую акцию).

Выручка от облачных сервисов (IaaS + SaaS) в отчётном квартале подскочила на 62 %, до $11,61 млрд, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных StreetAccount, в размере $11,51 млрд. При этом выручка от облачной инфраструктуры (IaaS) выросла на 121 % до $7,4 млрд, также превзойдя ожидания аналитиков в $7,09 млрд, а выручка от облачных приложений (SaaS) увеличилась на 10 % до $4,2 млрд.

Выручка от продажи ПО снизилась на 3 % до $5,5 млрд, что отражает продолжающийся переход клиентов от локального (on-premise) ПО к облачным решениям. Это ниже консенсус-прогноза StreetAccount в размере $5,61 млрд. Выручка от оказания услуг составила $1,41 млрд (рост на 5 %), а выручка от продажи аппаратного обеспечения — $0,77 млрд (рост на 15 %).

На II финансовый квартал Oracle прогнозирует скорректированную прибыль на акцию в диапазоне $1,85–$1,93 и рост выручки на 30–34 %. Опрошенные LSEG аналитики ожидают скорректированную прибыль на акцию на уровне $1,89 и выручку в размере $21,20 млрд (что соответствует росту на 32 %). Также компания ожидает, что общая выручка от облачных услуг вырастет на 64–70 %. В целом за 2027 финансовый год Oracle прогнозирует выручку не менее $90 млрд и скорректированную прибыль на акцию (non-GAAP) — $8,10, что выше её предыдущего прогноза в размере $8,05. Прогноз аналитиков от LSEG составляет $8,07 на акцию скорректированной прибыли и $89,76 млрд выручки.

Высокие показатели операционной прибыли Oracle обеспечили рекордный для I квартала операционный денежный поток в размере $23 млрд (рост на 184 %). Вместе с тем свободный денежный поток в I финансовом квартале оказался отрицательным, составив –$5,4 млрд, поскольку компания продолжала инвестировать в развитие своего бизнеса облачной инфраструктуры. Годом ранее этот показатель равнялся –$362 млн. Вместе с тем, это ниже прогноза аналитиков Уолл-стрит, ожидавших –$9,56 млрд.

Также Oracle теперь имеет кредиторскую задолженность в размере $125 млрд, возникшую в связи с привлечением заёмных средств в ходе масштабного строительства ИИ-дата-центров. Капитальные затраты Oracle в I финансовом квартале резко возросли — до $28,50 млрд с $8,50 млрд годом ранее. Компания подчеркнула, что около $11,36 млрд из этой суммы было покрыто за счёт предоплаты от клиентов.

«Новая информация о предоплатах клиентов — это очень позитивный сигнал для рынка… К тому же, это, пожалуй, первый за долгое время квартал, когда состояние баланса фактически улучшилось, что позволяет компании заявить об отсутствии дополнительной нагрузки на планы по капитальным затратам», — отметили в REX Financial. В 2027 финансовом году, согласно прогнозу Oracle, объём капитальных вложений составит от $90 до $95 млрд, что значительно меньше показателей других гиперскейлеров. Например, Amazon Web Services планирует потратить около $220 млрд за год (с учётом розничного подразделения), а Microsoft — $175 млрд, снизив в июле прогноз с предыдущих $190 млрд.

Компания заключила новые контракты в сфере облачных ИИ-сервисов на сумму более $30 млрд, из-за чего объём неисполненных обязательств по выполнению контрактов (RPO) вырос до $664 млрд, превысив прошлогодний показатель на $209 млрд, а также прогноз аналитиков, ожидавших $639,89 млрд (согласно данным Visible Alpha). Финансовый директор Хилари Максон (Hilary Maxson) отметила, что «подавляющее большинство» этих контрактов предусматривает «предоплату, использование собственного оборудования заказчика или аналогичные схемы, не требующие от Oracle дополнительных капиталовложений», что позволит компании уложиться в запланированный годовой объём расходов.

Компания ожидает, что около половины текущего объёма невыполненных заказов будет реализовано в виде продаж в течение следующих 36 меся. «Для Oracle и её клиентов вопрос окупаемости инвестиций в ИИ перешёл в практическую плоскость. Уверенные результаты свидетельствуют о том, что клиенты Oracle “голосуют своими кошельками”, и компании необходимо продолжать продвигать мысль о том, что рост портфеля заказов — это история не только про OpenAI», — отметили в Valoir.

Компания также сообщила, что уровень загрузки мощностей остаётся высоким и составляет 97,9 %. Договоры аренды GPU, срок действия которых истек в отчётном квартале, были продлены или переоформлены на новых клиентов с наценкой в 20 % по сравнению с предыдущими контрактами, несмотря на то что большинство этих GPU были выпущены четыре года назад или более. Что примечательно, со-генеральный директор Майк Сицилия (Mike Sicilia) заявил, что в октябре на конференции AI World компания представит новый ускоритель для агентного ИИ, «призванный изменить подход клиентов к развёртыванию приложений Oracle, сделав этот процесс более быстрым, простым и значительно менее затратным».

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