Разобравшись с SAP, Еврокомиссия готова взять за расследование лицензирования Oracle Java

После урегулирования претензий к SAP следующим объектом расследования Еврокомиссии может стать Oracle, чья практика лицензирования ПО вызывает вопросы как у участников рынка, так и у регулятора. Как сообщает The Register, ЕК обратилась к другим компаниям с просьбой высказать мнение по этому поводу, что может означать сбор информации для будущего расследования.

Закончившееся недавно расследование Еврокомиссии в отношении другого поставщика корпоративного ПО, компании SAP, завершилось принятием регулятором юридически обязывающих обязательств от немецкой компании об отмене платы за восстановление лицензии и снижении платы за обслуживание, а также о других уступках. Представитель ЕК сообщил The Register, что расследование в отношении SAP завершено, и регулятор «будет продолжать отслеживать возможные дальнейшие антиконкурентные практики и злоупотребления в этом секторе. Однако на данном этапе формального расследования в отношении какой-либо компании не проводится».

Лицензионная политика Oracle (Oracle) на протяжении многих лет подвергается критике. Одним из часто критикуемых моментов является отношение к Java, которая перешла под управление Oracle после приобретения Sun Microsystems в 2009 году. OpenJDK, эталонная реализация платформы Java, является open source, но поставщики могут взимать плату за проприетарные комплекты разработки, среды исполнения и поддержку.

В январе 2023 года Oracle запустила модель лицензирования Java SE Universal Subscription — по её словам, «простую, недорогую ежемесячную подписку, которая включает лицензирование и поддержку Java SE для использования на настольных компьютерах, серверах или в облачных средах». Эксперты сразу отметили, что даже предприятиям с ограниченным использованием Oracle Java придётся платить исходя из общего числа сотрудников, что является существенным отличием от предыдущих условий лицензирования. По оценкам Gartner, модель подписки на одного сотрудника в два-пять раз дороже, чем предыдущая версия.

Также вызывает критику предлагаемое Oracle соглашение о неограниченной лицензии (Unlimited License Agreement). Некоторые консультанты по лицензированию утверждают, что вариант «всё включено» предлагает низкую ценность, привязывает пользователей к определённой платформе и ограничивает их в выборе альтернативных продуктов. В свою очередь, Oracle заявила, что соглашение предлагает гибкость и приемлемую ценность.

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