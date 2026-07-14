Еврокомиссия одобрила обязательства SAP по устранению нарушений антиконкурентного законодательства

Европейская комиссия одобрила обязательства SAP по устранению проблем, связанных с оказываемыми ею услугами послепродажной поддержки для локального ПО ERP, которые ограничивать конкуренцию на общеевропейском рынке. Эти обязательства теперь имеют обязательную юридическую силу в соответствии с антимонопольным законодательством ЕС. Ранее компанию неоднократно критиковали за попытки перевести клиентов в облако, лишая пользователей локальных версий поддержки и обновлений, а также стремясь ограничить возможности сторонних разработчиков.

В частности, SAP обязуется уточнить условия разделения услуг SAP клиентам на отдельные части, позволяя им выбирать различных поставщиков услуг технического обслуживания и поддержки (M&S), различные уровни поддержки от SAP или не предоставлять никакой поддержки для каждой части, а также разрешить клиентам расторгать свои лицензии и соответствующие сборы за M&S в следующих конкретных сценариях:

для продуктов на заключительном этапе M&S, на котором SAP предоставляет сокращённый объём услуг;

для проектов внедрения с отрицательным результатом, где ответственность за неудачу лежит на SAP;

в случае неплатежеспособности или банкротства клиентов;

в случае сокращения численности персонала на 10 % или более в течение двух лет клиенты будут иметь возможность сократить на 10 % свои лицензии и связанные с ними расходы на M&S.

В случае продажи бизнеса клиенты смогут передать лицензии покупателю или передать покупателю часть лицензий и расторгнуть оставшуюся часть, а то и вовсем расторгнуть все лицензии, если покупателю больше не требуется ПО SAP.

Также компания обязуется:

предоставить больше возможностей заключения договоров с единым показателем, которые обеспечивают альтернативный способ расчёта лицензионных сборов, на основе которых, в свою очередь, рассчитываются сборы за мониторинг и сбыт;

разъяснить договорные положения относительно первоначального срока действия лицензии, в течение которого клиенты не могут расторгать свои договоры на поддержку, и воздержаться от возобновления действия нового срока действия при каждой дополнительной покупке лицензии;

отменить плату за восстановление и снизить плату за обслуживание, взимаемую с клиентов, которые возвращаются в службу поддержки SAP после периода отсутствия;

создать внутреннюю структуру клиринга, к которой клиенты смогут обратиться, если сочтут, что SAP не выполняет свои обязательства должным образом.

В сентябре 2025 года Еврокомиссия начала официальное расследование и предварительно установила, что SAP прибегала к методам, которые могут ограничивать конкуренцию на общеевропейском рынке услуг технического обслуживания и сбыта для локального ERP-программного обеспечения SAP. Еврокомиссия заподозрила SAP в злоупотреблении своим доминирующим положением, поскольку она:

не допускала прекращения клиентами услуг технического обслуживания и поддержки неиспользуемых лицензий на ПО, что могло привести к тому, что клиенты SAP платили за нежелательные услуги;

взимала плату за восстановление и повторное техническое обслуживание с клиентов после периода отсутствия. В некоторых случаях эти сборы соответствовали сумме, которую клиенты заплатили бы, если бы оставались с SAP с самого начала;

систематически меняла первоначальный срок действия локальных лицензий на ERP-системы, в течение которого прекращение услуг технического обслуживания и поддержки было невозможно;

требовала от своих клиентов обращаться за услугами технического обслуживания и поддержки для всего локального ПО ERP SAP на одинаковых ценовых условиях, что могло помешать им «комбинировать» услуги технического обслуживания и поддержки от разных поставщиков по разным ценам и уровням поддержки, несмотря на то, что это было для них удобнее.

По мнению Еврокомиссии этим SAP могла ограничивать конкуренцию на рынке услуг технического обслуживания и поддержки для локального программного обеспечения ERP SAP, нарушая статью 102 Договора о функционировании ЕС и статью 54 Соглашения о Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), которые запрещают злоупотребление доминирующим положением, способное повлиять на торговлю и предотвратить или ограничить конкуренцию на едином рынке.

Обязательства, предложенные SAP, будут действовать во всем мире в течение десяти лет. За их выполнением будет следить контролирующий орган, который будет регулярно предоставлять Еврокомиссии отчёт в течение всего срока действия обязательств. В случае невыполнения обязательств, Еврокомиссия может наложить штраф в размере до 10 % от годового мирового оборота SAP, без необходимости установления факта нарушения антимонопольных правил ЕС, или периодический штраф в размере 5 % от её ежедневного оборота за каждый день несоблюдения обязательств.

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