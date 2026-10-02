Tencent арендовала 100 тыс. чипов у Oracle чтобы ускорить развитие своих ИИ-систем

Компания Tencent подписала свою крупнейшую за пределами Китая сделку об аренде вычислительных мощностей — с американским облачным провайдером Oracle. Речь идёт о доступе к более 100 тыс. передовых ИИ-чипов, сообщает The Financial Times. По данным источников, на которые ссылается издание, знакомых с ситуацией, китайский IT-гигант в текущем году договорился о пятилетней аренде в многочисленных дата-центрах Oracle в Юго-Восточной Азии.

Согласно имеющимся данным, сделка оценивается в $7 млрд, авансом будет выплачено около 30 % от этой суммы. Её участники новость пока не комментируют, однако само заключение такого договора наглядно свидетельствует о растущих потребностях Tencent в вычислительных мощностях для дальнейшего расширения своего ИИ-бизнеса. Компания наращивает инвестиции в разработку и внедрение ИИ-моделей. В конце прошлого года компания уже заключила сделку с японским неооблаком Datasection о доступе к десяткам тысяч подсанкционных чипов NVIDIA B200/B300.

Китайские компании стремятся обеспечить себе доступ к ИИ-чипам на фоне ужесточения экспортных ограничений США и продвижения Пекином китайских альтернатив американским ИИ-ускорителям. На днях Huawei уже заявила, что в самой КНР ускорители компании обошли по продажам продукцию NVIDIA.

Каким образом нынешняя сделка оформлена в правовом и политическом полях, не уточняется. В ноябре 2025 года сообщалось, что китайская INF Tech обошла санкции США на доступ к ИИ-чипам NVIDIA Blackwell через индонезийское облако. Тогда же появились данные, что Alibaba и ByteDance стали тренировать передовые ИИ-модели в ЦОД Юго-Восточной Азии, а в марте 2026 года ByteDance заключила соглашение с Aolani Cloud, развернувшей в Малайзии инфраструктуру с примерно 36 тыс. NVIDIA B200. При этом сообщалось, что ещё с февраля 2025 года Aolani сдаёт ByteDance в аренду серверы с NVIDIA H100.

Однако американские власти и их азиатские партнёры относятся к подобным сделкам не вполне лояльно. В апреле сообщалось, что Bridge Data Centres выгнала из своих ЦОД сингапурское ИИ-неооблако Megaspeed, подозреваемое в нарушении антикитайских санкций США. Каким образом на этом фоне будет обеспечено взаимодействие Tencent и Oracle, данных пока нет.

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