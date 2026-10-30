Alphabet не оправдала ожиданий инвесторов по выручке и прибыли — акции упали на 12 %

Акции Alphabet подешевели более чем на 12 % после публикации отчёта за III квартал, завершившийся 30 сентября 2026 года. Выручка и операционная прибыль не оправдали ожиданий аналитиков, несмотря на то что выручка облачного подразделения Google Cloud более чем удвоилась. Из-за падения котировок рыночная капитализация Alphabet сократилась более чем на $500 млрд.

Выручка компании выросла на 25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $127,58 млрд, но аналитики ожидали ещё более высоких продаж — на уровне $128,22 млрд (по данным SiliconANGLE). Скорректированная разводнённая прибыль на акцию (Non-GAAP) составила $2,67, что тоже ниже целевого показателя Уолл-стрит в $3,02 на акцию.

Снизилась и чистая прибыль (GAAP) — с $34,98 млрд или $2,87 на разводнённую акцию годом ранее до $26,17 млрд или $2,12 на акцию. Операционная прибыль также оказалась ниже ожиданий Уолл-стрит — $40,58 млрд против $43,19 млрд.

Особенно тревожным сигналом для инвесторов стал отрицательный свободный денежный поток в $9,07 млрд (ожидали + $2,7 млрд), несмотря на снижение капитальных затрат до $51,36 млрд против прогноза в $55,09 млрд. Второй квартал подряд Alphabet демонстрирует отрицательный денежный поток — резкий поворот для компании, которая долгое время была одним из самых эффективных генераторов денежных средств в технологическом секторе

В предыдущем квартале из-за масштабных инвестиций в расширение облачных мощностей и разработку ИИ Alphabet тоже потратила больше, чем заработала, — на $5,9 млрд. Это стало первым случаем за 22 года пребывания компании в статусе публичной, когда её свободный денежный поток стал отрицательным.

Долговая нагрузка Alphabet резко усилилась: долгосрочный долг подскочил до $125,1 млрд с $21,6 млрд годом ранее (+479 % год к году). Финансовый директор Анат Ашкенази (Anat Ashkenazi) сообщила, что Alphabet по-прежнему планирует значительно увеличить капитальные затраты к 2027 году по сравнению с прогнозируемыми на текущий год показателями ($195–$205 млрд) — до более чем $300 млрд.

Хотя конкретная сумма расходов на 2027 год не была названа, перспектива их значительного роста обеспокоила инвесторов. «Цифра в $300 млрд (капитальных затрат) может напугать рынок, особенно учитывая, что свободный денежный поток сейчас стал отрицательным», — отметил Джереми Салтсбург (Jeremy Saltsburg), старший инвестиционный директор в Check Capital.

Также были зафиксированы убытки по инвестициям в ИИ стартапы ($8,66 млрд), несмотря на внушительную выручку от долевых вложений в ИИ-компании, такие как Anthropic PBC и Space Exploration Technologies ($99,03 млрд).

Вместе с тем подразделение Google Cloud увеличило выручку до $30,7 млрд (прогноз — $29,15 млрд), а его операционная прибыль составила $11,1 млрд (прогноз — $9,75 млрд). Операционная рентабельность этого сегмента достигла 36,2 %.

«Выручка Google Cloud выросла на 103% благодаря огромному спросу на нашу инфраструктуру и решения в сфере искусственного интеллекта, — заявил гендиректор Сундар Пичаи (Sundar Pichai). — Мы также наблюдаем высокий спрос на наши системы TPU со стороны широкого круга клиентов».

Аналитик Investing.com Томас Монтейро (Thomas Monteiro) предупредил, что это одновременно помогает многим конкурентам Alphabet в ИИ-индустрии: они используют облачную инфраструктуру компании для работы своих ИИ-ассистентов и агентов, конкурирующих с собственными решениями Alphabet. «Сейчас Alphabet зарабатывает больше на продаже ИИ-возможностей своим конкурентам, чем на использовании их самостоятельно, и этот разрыв будет и дальше расти в течение следующих нескольких кварталов, если компания радикально не изменит свои модели», — пояснил он.

Анат Ашкенази сообщила, что портфель невыполненных обязательств (backlog) Google Cloud вырос до $561 млрд; Alphabet ожидает, что более 55 % этой суммы будет признано в качестве выручки в течение следующих 24 месяцев.

Как сообщается, выручка сегмента Google Services составила $96,3 млрд (прогноз — $98,42 млрд), а операционная прибыль — $39,2 млрд (прогноз — $40,8 млрд). Рекламная выручка Google составила $82,0 млрд против ожидаемых $83,6 млрд. Выручка от сети Google (Google Network) достигла $7,5 млрд, превысив прогноз в $7,2 млрд, в то время как выручка от подписок, платформ и устройств составила $14,3 млрд, что ниже прогнозируемых $14,85 млрд.

Выручка от поисковых и прочих сервисов составила $63,4 млрд, что ниже ожидавшихся $64,99 млрд. Рекламная выручка YouTube равняется $11,2 млрд при прогнозе в $11,4 млрд.

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