OpenAI собралась закупать ИИ-чипы Google, чтобы меньше зависеть от Nvidia

Компания OpenAI готовится приобретать ИИ-чипы Google. Это происходит на фоне растущих затрат технологических компаний, связанных с увеличением спроса на ИИ-вычисления, сообщает The Information.

В случае реализации план укрепит связи между OpenAI и Google, конкурирующими на рынках ИИ-продуктов и поиска, но всё теснее взаимодействующими в рамках совместных коммерческих проектов. На прошлой неделе OpenAI заявила, что обеспечит доступ к своим передовым ИИ-моделям через Google Cloud.

Финансовые условия сделки пока не разглашаются. В текущем году Amazon, Microsoft и Alphabet (материнская компания Google) намерены потратить на ИИ-инфраструктуру в общей сложности $600 млрд. Тем временем инвесторы всё чаще задаются вопросом, когда такие масштабные инвестиции начнут приносить значимую финансовую отдачу.

Компания OpenAI уже входит в число крупнейших покупателей ИИ-ускорителей NVIDIA, которые использует для обучения и эксплуатации ИИ-моделей. В июне 2025 года сообщалось, что она уже начала арендовать вычислительные мощности Google, хотя на тот момент подробные данные о типах используемых чипов отсутствовали.

Тензорные процессоры Google Tensor Processing ‌Units (TPU) получили популярность в качестве альтернативы ускорителям NVIDIA, поскольку многие участники рынка ИИ ищут менее дорогие альтернативы её продуктам. Google начала прямые продажи некоторым покупателям в текущем году.

Alphabet в ближайшее время опубликует финансовую отчётность за минувший квартал, инвесторы компании ищут свидетельства того, что её активные инвестиции в ИИ способствуют росту её облачного бизнеса.

Сделки с клиентами, включая Anthropic, подогрели спрос на TPU Google. По данным компании, она рассчитывает признать небольшую часть выручки по соглашениям о продаже этих процессоров до конца текущего года, тогда как основная часть выручки, как ожидается, будет признана в 2027 году.

Тем временем OpenAI занимается собственным полупроводниковым проектом. В июне она представила чип, разработанный совместно с Broadcom. По имеющимся данным, она планировала начать внедрение соответствующих чипов к концу текущего года в рамках программы разработки нескольких поколений собственных полупроводников.

Недавно появилась информация, что покупать тензорные процессоры Google намерена и Oracle.

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