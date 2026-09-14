Crux AI будет строить ИИ ЦОД и продавать Google TPU всем желающим

Возглавленная бывшим топ-менеджером Google Бенджамином Трейнором Сноссом (Benjamin Treynor Sloss) облачная компания, получившая в распоряжение TPU Google, названа Crux AI. Директором по развитию назначен Алан Дуонг (Alan Duong), ранее занимавший пост вице-президента и директора по инфраструктуре ЦОД в Meta✴, сообщает Datacenter Dynamics.

Дуонг проработал в Meta✴ более 12 лет и сыграл важную роль в активном развитии инфраструктуры ИИ ЦОД. В Crux AI он будет отвечать за полный цикл строительства многогигаваттных мощностей ЦОД в ближайшие годы. По словам Дуонга, для успеха нужно решить много задач: поиск площадок с реальным доступом к электричеству и возможностью дальнейшего расширения; налаживание долгосрочных добрососедских отношений с местными жителями; проектирование с эффективным использованием доступной электроэнергии, воды и материалов; безопасное строительство совместно с подрядчиками и передача готовых объектов арендаторам для эксплуатации объектов десятилетиями.

Получившая $5 млрд от Blackstone компания намерена ввести в эксплуатацию в 2027 году 500 МВт мощностей. Со временем она рассчитывает масштабировать бизнес до 2 ГВт. Предполагается несколько форматов предоставления услуг: готовые здания с подведённым электропитанием — powered shell, специально построенные под нужды заказчика объекты — build-to-suit, модули в колокейшн-ЦОД, проекты под ключ с партнёрами, а также строительство ЦОД на свободных новых площадках для собственных целей.

В компании подчёркивают, что появление ИИ фактически представляет собой технологический сдвиг, происходящий раз в поколение. Благодаря этому появляется возможность «с нуля» переосмыслить инфраструктуру. Crux AI рассчитывает стать компанией, решающей самые важные вычислительные задачи. Сейчас Crux AI активно нанимает сотрудников. Открыто 17 позиций, включая менеджера по строительству ЦОД, главу операций ЦОД, ведущего переговорщика по снабжению и вице-президента по работе с рынками капитала.

В ходе весеннего финансового отчёта Google рассказала о намерении предлагать свои TPU бизнесам, не являющимся клиентами Google Cloud. Предполагалось, что TPU начнут поставлять избранной группе, которая сможет использовать их в собственных ЦОД для расширения потенциала рынка. В число клиентов входит Anthropic, которая купит TPU напрямую у Broadcom, но размещаться они будут в ЦОД Fluidstack, за которой сейчас тоже стоит Google. Meta✴ тоже получит TPU, но у неё, в отличие от Anthropic, есть обширный опыт строительства и эксплуатации ЦОД.

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