Google опережает ближайшего конкурента по продажам ИИ-ускорителей вдвое

Google значительно опережает конкурентов по продажам ИИ-ускорителей. Как сообщил исполнительный директор Google Томас Куриан на конференции инвесторов Goldman Sachs, бизнес компании по продажам TPU в два раза больше, чем у ближайшего конкурента-гиперскейлера. Согласно отчёту компании за II квартал 2026 финансового года, её выручка от облачных вычислений выросла год к году на 82 % до $24,77 млрд. При этом Google впервые включила продажи ИИ-ускорителей TPU в доходы от облачных вычислений сторонним компаниям.

Куриан заявил, что компания предоставляет лучшую ИИ-инфраструктуру, предлагая три вида чипов — NVIDIA GPU, собственные TPU и кастомные Arm-процессоры Axion. «Мы предлагаем в 2,7 раза лучшие цены на обучение, на 80 % лучшие цены на инференс, на 30 % лучшие цены на процессоры. Всё это позволяет нам выделять наше портфолио среди других поставщиков. Это позволяет нам предлагать решения для финансовых рынков и рынков капитала», — заявил Куриан.

По словам Куриана, платформу Gemini Enterprise использует более чем 90 % компаний из списка Fortune 100 и тысячи малых предприятий. Он отметил, что компании хотят использовать её в качестве агента со способностью к рассуждению, который в конечном итоге позволит автоматизировать рабочие процессы. При этом им важны аудит работы ИИ, средства контроля безопасности над ним и возможность управления затратами и бюджетами для ИИ. «У нас есть все эти средства контроля. И мы позволяем людям использовать правильную модель для решения нужной задачи», — сообщил топ-менеджер Google.

Куриан рассказал, что Google монетизирует системы TPU с помощью трёх бизнес-моделей: аренда TPU в облаке, продажа TPU напрямую для развёртывания в ЦОД клиентов (как в случае с Anthropic) и продажа TPU через совместное предприятие с Blackstone. Morgan Stanley сообщил в августе: «Мы повышаем наши оценки продаж TPU до $27 млрд с валовой прибылью в 30 %. В целом, мы ожидаем, что Google продаст 0,3 ГВт TPU во II половине 2026 года, 3,2 ГВт в 2027 году и 4,2 ГВт в 2028 году. Это означает, что в 2027 и 2028 годах доходы, связанные с TPU, составят $84 млрд и $108 млрд соответственно».

Как отметил ресурс techblog.comsoc.org, другие облачные провайдеры тоже развивают свои собственные программы на основе ИИ, чтобы уменьшить зависимость от GPU NVIDIA и оптимизировать стоимость, мощность и производительность в зависимости от рабочей нагрузки. У Amazon есть Trainium, у Microsoft — Maia. Аналитики утверждают, что Amazon опережает Microsoft в продаже ИИ-чипов внешним заказчикам. Meta✴ внедряет ИИ-ускорители MTIA, а Oracle решила вместо разработки собственного чипа создавать крупномасштабные ИИ-кластеры с использованием ускорителей NVIDIA и AMD.

К середине 2026 года Meta✴, Amazon, Microsoft и OpenAI ликвидировали отставание по трём ключевым составляющим ИИ-сферы — специализированным чипам, мощностям и моделям, — которыми в 2021 году располагала только Google. Пять из шести крупнейших игроков в области ИИ — Google, Meta✴, Amazon, Microsoft и OpenAI — теперь будут контролировать как минимум два из трёх важнейших компонентов ИИ (чипы, мощности, модели).

Эта тенденция к вертикальной интеграции меняет рынок ИИ-инфраструктуры: гиперскейлеры всё чаще используют кастомные чипы для оптимизации затрат и производительности для конкретных рабочих нагрузок, сохраняя при этом стратегическую гибкость за счёт закупок GPU у нескольких поставщиков.

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