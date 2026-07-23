Квартальная выручка Google Cloud подскочила на 82 %, но доходы стали отставать от расходов на ИИ-инфраструктуру

Холдинг Alphabet, включающий компанию Google, объявил финансовые результаты II квартала 2026 финансового года, завершившегося 30 июня. Консолидированная выручка Alphabet выросла на 24 %, до $119,80 млрд, что, как отметил холдинг, «отражает сильные показатели по всем направлениям бизнеса». Для холдинга это 12-й квартал подряд с двузначным ростом выручки. Тем не менее акции Alphabet акции упали на внебиржевых торгах более чем на 3 % (по данным Reuters), поскольку холдинг повысил свой прогноз капитальных затрат.

Как ожидается, капзатраты Google за 2026 год составят от $195 до $205 млрд, по сравнению с предыдущим прогнозом в $180–$190 млрд. Увеличение «в основном связано с ускорением ввода в эксплуатацию мощностей для удовлетворения растущего спроса», сообщила финансовый директор Alphabet Анат Ашкенази (Anat Ashkenazi): «Мы по-прежнему ожидаем значительного увеличения капитальных затрат в 2027 году и предоставим более подробную информацию позже». В отчётном квартале Google договорилась со SpaceX об аренде вычислительных мощностей ЦОД SpaceXAI.

Компания вкладывает средства в ИИ-инфраструктуру, чтобы не отставать от растущего спроса. В минувшем квартале капзатраты Alphabet составили $44,9 млрд, что выше ожиданий Уолл-стрит в размере $44,8 млрд, «подавляющая часть» которых пошла на инвестиции в ИИ. «Мы по-прежнему находимся в условиях дефицита предложения, — заявила Ашкенази аналитикам во время телефонной конференции, — Думаю, мы говорим об этом уже несколько кварталов подряд, и мы видим очень высокий спрос как со стороны внешних облачных клиентов, так и со стороны всего бизнеса».

Alphabet впервые с момента выхода на биржу в 2004 году зафиксировал отрицательный свободный денежный поток в размере $5,9 млрд, что связано со значительным увеличением расходов на ЦОД и оборудование для ИИ, которые превзошли ожидания аналитиков. Финансовый директор компании отметила, что давление на свободный денежный поток, как ожидается, сохранится из-за продолжающихся инвестиций в ИИ-инфраструктуру.

Выручка Alphabet превысила консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, в размере 116,93 млрд. Скорректированная разводнённая прибыль на акцию (Non-GAAP) за квартал оказалась чуть ниже прогноза аналитиков — $2,85 против $2,89 (по данным CNBC). Консолидированная операционная прибыль выросла на 30 % до $40,77 млрд, а операционная маржа — на 2 п.п. до 34 %. Чистая прибыль (GAAP), доступная акционерам, увеличилась на 298 % до $112,11 млрд, а прибыль на акцию (GAAP) выросла на 294 % до $$9,11.

Выручка облачного сервиса Google Cloud увеличилась на 82 % (при прогнозируемом Уолл-стрит росте в 64 %) до $24,8 млрд, что обусловлено ростом использования платформы Google Cloud Platform (GCP) в рамках корпоративных решений и ИИ-инфраструктуры для предприятий, а также основных сервисов GCP. Alphabet сообщил, что портфель заказов Google Cloud достиг $514 млрд против прогноза Уолл-стрит в размере $488,1 млрд (по данным Proactive), поскольку компания более чем вдвое увеличила темпы привлечения новых клиентов, а существующие клиенты расширили расходы сверх своих договорных обязательств более чем на 50 %.

Для удовлетворения резко возросшего спроса на вычислительные ресурсы компания планирует привлекать сторонние ЦОД. «Учитывая ограниченность предложения, мы планируем расширить использование мощностей сторонних провайдеров в третьем квартале в качестве промежуточной стратегии, пока мы наращиваем собственные мощности, — сказала Ашкенази аналитикам. — Эта стратегия позволит нам продолжать расширять клиентскую базу и получать большую общую выгоду. Однако в краткосрочной перспективе это создаст умеренное давление на маржу, поскольку мы будем использовать эти мощности».

Генеральный партнер Benchmark и венчурный инвестор Четан Путтагунта (Chetan Puttagunta) заявил, что рост бизнеса Google Cloud впечатляет, и продажи этого подразделения могут сравняться с продажами основного поискового бизнеса Alphabet через несколько лет. Между тем, выручка Google Search составила $63,3 млрд (рост — 17 %), что немного ниже целевого показателя аналитиков в $63,4 млрд. А выручка всего сегмента Google Services выросла на 15 % до $94,5 млрд, в основном за счёт роста доходов Google Search и других сервисов, на 15 % — от подписок, платформ и устройств Google и на 13 % — от рекламы на YouTube.

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