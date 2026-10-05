Amazon отдаст инвесторам ИИ-чипы на $8 млрд и тут же арендует их

В последние недели Amazon вела переговоры с инвесторами о возможности совершения сделки, в рамках которой она передаст чипы NVIDIA Grace Blackwell на сумму около $8 млрд в созданную для этого специальную структуру (Special Purpose Vehicle, SPV), чтобы потом их взять назад в аренду сообщила газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Эта структура привлечёт для покупки чипов средства внешних инвесторов путём выпуска долговых обязательств. Передача дорогостоящих полупроводников инвесторам позволит компании перейти к модели ведения бизнеса, требующей меньшего объёма активов на балансе.

SPV — тип юридического лица, которое компании создают для крупных сделок или для реализации конкретного проекта. Такие компании, как правило, имеют форму самостоятельной структуры без каких-либо сотрудников. Они юридически и финансово отделены от материнской компании, принимая на себя активы и риски.

Инвесторы ожидают, что новая структура получит кредитный рейтинг инвестиционного уровня (ориентируясь на текущий рейтинг Amazon категории AA), что откроет возможность привлечения более широкого круга участников сделки, таких как страховые и пенсионные фонды.

Amazon также планирует предложить долю участия в этой структуре в размере до 10 %, что означает, что сама компания не будет владеть в ней долей. Чипы, фигурирующие в этой сделке, были приобретены или взяты в лизинг Amazon и уже установлены более чем в десятке дата-центров в пяти штатах США, включая Неваду и Вирджинию. Передача чипов SPV исключила бы их из баланса Amazon. Возможно, что ещё более важно, средства, которые SPV планирует привлечь у внешних инвесторов, будут отражены в балансе этой специализированной компании.

Списание долговых обязательств с баланса компании улучшает соотношение долга и собственного капитала — показатель, который влияет на её кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг компании, в свою очередь, влияет на её способность привлекать более дешёвые заёмные средства, сокращая затраты на это. По оценкам Modal, стоимость ускорителя Grace Blackwell составляет от 60 до 70 тыс. С учётом суммы сделки в $8 млрд компания намерена реализовать от 114 до 133 тыс. чипов NVIDIA, пишет SiliconANGLE.

Обсуждение возможной сделки ведётся на фоне того, как технологические гиганты ищут нестандартные способы финансирования масштабных расходов на инфраструктуру ИИ ЦОД. Значительная часть расходов приходится на ИИ-ускорители. ИТ-компании применяют различные стратегии для вывода долговых обязательств за пределы баланса с целью сохранения своей кредитоспособности. В частности, они используют гарантии остаточной стоимости, предоставляя кредиторам гарантии относительно будущей стоимости чипов или ЦОД, при этом не привлекая заёмные средства для финансирования своих проектов. Такой подход позволяет скрыть степень риска, на который идут технологические гиганты.

Технологические гиганты имеют внебалансовые обязательства на сумму от $1,65 трлн до $3 трлн. Большая часть этого долга связана с проектами в области ИИ-инфраструктуры. Например, компания Meta✴ Platforms продала 80 % акций своего флагманского дата-центра Hyperion инвестиционной компании. Также используются и другие схемы. На этой неделе газета New York Times сообщила, что Meta✴ претендует на миллиарды долларов налоговых льгот на инновации, характеризуя свои ИИ ЦОД как экспериментальные проекты.

В этом году Amazon планирует потратить $220 млрд на капитальные вложения, большую часть которых её облачное подразделение AWS направит на закупку чипов и расширение ИИ ЦОД. Чтобы покрыть эти затраты компания вышла на рынок ценных бумаг, объявив в марте о планах привлечь около $50 млрд за счёт выпуска корпоративных облигаций, увеличив предложение с $37 млрд из-за высокого спроса. Но затем компания столкнулась с ослаблением интереса к долгосрочным долговым обязательствам, когда в июле продала облигации на $25 млрд, поскольку инвесторы требовали более высокой доходности.

Финансирование заимствований за счёт имеющихся ИИ-ускорителей стало популярным среди ИИ-компаний, таких как CoreWeave. Чтобы снизить стоимость таких займов для своих клиентов, NVIDIA в августе предложила создать платформу финансирования на сумму $500 млрд в сотрудничестве с крупнейшими группами Уолл-стрит — Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs и KKR. Для клиентов этой платформы она обязалась предоставить гарантии на $125 млрд.

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