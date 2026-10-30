AWS нарастила выручку на 39 %, но ускорили развитие и конкуренты

Облачное подразделение Amazon продемонстрировало в III квартале более высокие темпы роста, чем прогнозировали аналитики, сообщает CNBC. Выручка AWS составила $45,98 млрд, и это рост на 39 % год к году, а также выше прогнозов аналитиков, которые ожидали $45,29 млрд. Во II квартале рост составлял около 37 %.

«Выручка по нашим основным направлениям вычислительных мощностей и хранилищ данных выросла самыми быстрыми темпами за последние несколько лет», — заявил гендиректор Amazon Энди Джесси (Andy Jassy). Темпы роста AWS оказались самыми высокими с IV квартала 2021 года. Компания по-прежнему удерживает лидерство по объёму выручки на рынке облачных услуг, хотя конкуренты в лице Microsoft и Google также демонстрируют ускорение роста: выручка Google Cloud увеличилась на 103 %, Microsoft Azure — на 48 %.

Все крупнейшие игроки облачного рынка активно строят ЦОД, чтобы удовлетворить высокий спрос, связанный с развитием ИИ. AWS объявила о планах расширить парк GPU NVIDIA, приобрела стартап по анализу данных DuckLabs, а также заключила соглашения с Meta✴ и OpenAI. Операционная прибыль AWS в III квартале достигла $17,77 млрд, что на 55 % больше прошлогоднего показателя и выше прогноза аналитиков — они указывали $16,97 млрд. На долю облачного подразделения приходятся почти 23 % всей выручки Amazon, и это рекордный показатель.

Финансовые показатели Microsoft Azure сейчас составляют 72 % от показателей AWS — для сравнения, два года назад эта доля составляла 58 %. Платформа AWS начала работу в 2006 году, ещё до запуска облачных сервисов Microsoft и Google. «Благодаря постоянному внедрению инноваций, новых базовых возможностей и функций ИИ, спросу со стороны корпоративных пользователей на запуск основных рабочих нагрузок и ИИ в AWS, а также ежегодному наращиванию наших мощностей мы предполагаем, что AWS способна демонстрировать рост более чем на 40 % в 2027 и 2028 годах, став в перспективе от пяти до десяти лет бизнесом с выручкой в $1 трлн», — заявил Энди Джесси.

Google активно наращивает доходы от облачных сервисов, предоставляя доступ к ИИ-ускорителям TPU вне своей инфраструктуры; Amazon также намерена с конца 2027 года открыть доступ клиентам к своим чипам Trainium, предназначенным для обучения моделей. «Спрос на Trainium очень высокий, и клиенты постоянно просят нас сделать их доступными за пределами экосистемы AWS. Мы намерены сделать это в конце 2027 года», — добавил гендиректор Amazon.

Уже сейчас основные облачные вычислительные мощности Amazon забронированы на весь 2027 год. На работу с противниками ЦОД компания намерена потратить $1 млрд. И ещё $16 млрд в 2027 году AWS выделит на расширение инфраструктуры в Германии.

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