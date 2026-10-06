AWS выделит $1 млрд на налаживание отношений с жителями США, которые всё чаще выступают против ЦОД

AWS намерена выделить $1 млрд на поддержку местных сообществ в США — там, где она реализует свои проекты ЦОД. Кроме того, она решила прекратить практику подписания соглашений о неразглашении (NDA) с властями на местах, это часто вызывает критику политиков и общественности, сообщает Datacenter Dynamics. В рамках новой инициативы Built Together компания выделит $1 млрд на развитие сообществ в США.

Согласно посту главы AWS Мэтта Гармана (Matt Garman) в блоге, компания более не использует NDA с теми «правительственными агентствами», с которыми работает над своими проектами. Это лишь часть серии более широких обязательств — многие уже озвучивались ранее либо уже выполняются.

В частности, речь идёт о компенсации затрат на модернизацию инфраструктуры для того, чтобы при строительстве новых дата-центров счета за электричество для местных жителей не росли. Также компания работает с местными властями для того, чтобы налоговые поступления от её деятельности направлялись на финансирование локальных инициатив, поддержку НКО и создание рабочих мест в регионах присутствия. Кроме того, компания обязуется проектировать и строить ЦОД с соблюдением требований к энергетической и водной эффективности.

Вероятно, Гарман попытался развеять опасения общественности, политиков и НКО, связанные с вопросами строительства дата-центров. Он назвал представления о чрезмерном потреблении воды, повышении тарифов на электричество и последствиях использования резервных генераторов «мифом». Так, по его словам, что все поля для гольфа тратят в 200 раз больше чистой воды, чем все ЦОД Amazon вместе взятые. Дата-центры AWS потребляют очень мало воды, около 50 м3 в день. Правда, ЦОД обычно потребляют очень много электричества, что само по себе требует много чистой воды.

Также он опроверг «миф» о том, что тарифы на электричество растут из-за дата-центров, указав, что виновата в этом старая энергетическая инфраструктура в США, а ответственные операторы вносят вклад в её модернизацию. Гарман подчеркнул, что резервные генераторы почти никогда не включают. Наконец, он призвал задуматься о том, что ЦОД часто — крупнейший налогоплательщик в сообществе, в некоторых случаях речь идёт о миллиардных поступлениях.

По словам Гармана, вместе с действительно важными вопросами компания сталкивается и с дезинформацией и откровенной ложью. Он утверждает, что некоторые страны специально распространяют дезинформацию в США, чтобы замедлить развитие соответствующего сектора в стране. По его словам, сегодня в США рассматриваются более 100 мораториев на ЦОД по всей стране. Если их утвердят, Соединённые Штаты могут лишить себя шансов на победу в гонке ИИ, не имея возможности «позволить себе оказаться в таком положении».

Решение отказаться от NDA принято всего чуть более чем через полгода после того, как Microsoft объявила об аналогичных мерах. Кроме того, недавно в Палате представителей инициировано расследование в отношении Amazon, Google, Meta✴ и Oracle, связанное с использованием ими NDA при строительстве ЦОД. В частности выяснилось, что ранее соглашения Amazon запрещали местным чиновникам раскрывать «проприетарную» и «конфиденциальную» информацию, из-за чего возникла неопределённость относительно того, какие сведения можно обнародовать.

Также сообщалось, что Amazon использовала подставные компании для сокрытия своего участия в планируемых проектах новых ЦОД. Впрочем, Гарман не стал упоминать о подобных случаях в своём сообщении, как и практику использования непрозрачных «кодовых» названий проектов, по которым невозможно установить участников.

Операторы дата-центров в США нередко заключают соглашения с властями, прикрываясь NDA. Такие соглашения позволяют ЦОД искать наиболее выгодные условия в разных регионах и штатах. Это особенно важно, поскольку крупные проекты требуют много воды, электричества и других ресурсов, что способно влиять на стоимость коммунальных услуг, окружающую среду и пр., а налоговые льготы могут затронуть местные бюджеты и потери часто скрываются.

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