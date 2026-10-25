Основные облачные вычислительные мощности Amazon забронированы на весь 2027 год

Все облачные мощности Amazon в этом году уже распроданы, значительная часть квоты 2027 года также забронирована, и часть мощностей 2028 года тоже распределена по заказам. Руководство считает, что идея увеличить капитальные расходы сверх заложенных на этот год $220 млрд вполне разумна.

Производители памяти и литографического оборудования уже не раз отмечали, что по ряду направлений деятельности они обеспечены заказами не только на весь 2027 год, но и некоторые последующие. Эта тенденция обусловлена высоким спросом на вычислительную инфраструктуру для ИИ, гиперскейлеры тоже не остаются в стороне. Крупнейший представитель сегмента в лице Amazon (AWS) признался, что почти все облачные вычислительные мощности компании забронированы на следующий год, и захвачена даже значительная часть 2028 года.

Соответствующие заявления прозвучали из уст генерального директора Amazon Энди Джесси (Andy Jassy) во время подкаста с участием представителей Andreessen Horowitz, когда речь зашла о трудностях, которая компания испытывает с точки зрения способности успевать за ненасытным спросом со стороны ИИ-лабораторий и предприятий. Капитальные затраты Amazon в 2026 году должны составить около $220 млрд, как руководство гиперскейлера отметило ранее. По словам Джесси, компания могла бы инвестировать значительно больше, и это не было бы плохим использованием капитала, поскольку все облачные вычислительные мощности на 2026 год уже распроданы.

Более того, почти полностью распродана квота на 2027 год. AWS всегда оставляет в резерве небольшую часть мощностей по запросу, для сервиса EC2 по запуску приложений в облаке или платформы Bedrock для инференса, но основная часть больших блоков уже распродана. Немалая часть мощностей распродана и в случае с 2028 годом, добавил Энди Джесси. Подробный квартальный отчёт Amazon опубликует 29 октября, и тогда о планах компании в облачной сфере станет известно больше.

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