Южная Корея раздала более 10 000 ИИ-ускорителей — активно используется только половина

Только 51,8 % из 10 104 ИИ-ускорителей, выделенных бизнесу, предприятиям и другим организациям, в рамках государственных проектов Южной Кореи, активно использовались по состоянию на сентябрь 2026 года, сообщает TelecomPaper.

По статистике Национального агентства по продвижению IT-индустрии (NIPA) Южной Кореи, используются лишь 5234 из 10 104 ускорителей, предоставленных при участии государства. Информация была раскрыта в ходе парламентского аудита государственных органов одним из депутатов страны, обратившим внимание на неэффективное расходование средств.

Согласно статистике по секторам, в крупных компаниях уровень использования ускорителей наиболее высок и составляет 80,6 %. В научно-исследовательских структурах он значительно ниже — 61,2 %.

Хуже всего показатели у малого бизнеса и университетов. На малых и средних предприятиях уровень использования составляет 56,5 %, в стартапах — 46,1 %, а в университетах — 42,1 %.

Более того, как минимум в 15 отдельных проектах, в том числе в 10 промышленных, академических и исследовательских проектах, а также в пяти инициативах в сфере ИИ, используется менее 20 % выделенных ускорителей.

Отмечается, что агентство NIPA не сообщало о неэффективном использовании ресурсов. При этом ни одна партия ускорителей, выделенных при поддержке государства, не была отозвана, хотя действующие в стране правила позволяют возвращать ресурсы, если те не находят применения.

Теперь NIPA заявило, что рассмотрит объяснения представителей проектов, недостаточно активно использовавших ускорители. Также будет изучена возможность отзыва ресурсов, если они используются не в должной мере.

Как сообщает DigiTimes, тем временем, пока у одних организаций ускорители остаются неиспользованными, многие небольшие исследовательские команды и ИИ-стартапы среднего размера в стране жалуются на серьёзный дефицит вычислительных мощностей, проблемы с арендой оборудования и получением поддержки для обучения крупных ИИ-моделей.

При этом в Южной Корее довольно решительно настроены на развитие ИИ-отрасли. Например, в июне сообщалось, что страна инвестирует почти $3 трлн в полупроводники и ИИ. В том же месяце было объявлено, что NVIDIA поможет SK hynix, Naver, Doosan, SK Telecom и LG расширить ИИ-инфраструктуру Южной Кореи.

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