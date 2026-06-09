NVIDIA поможет SK hynix, Naver, Doosan, SK Telecom и LG расширить ИИ-инфраструктуру Южной Кореи

NVIDIA Corp. анонсировала новые партнёрства с южнокорейскими технологическими гигантами. В их числе — поставщик чипов памяти SK hynix, интернет-гигант Naver Corp., транснациональный конгломерат Doosan Group, а также SK Telecom и LG, сообщает Silicon Angle.

Сделки последовали за поездкой в Южную Корею главы NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang). Прибыв в конце прошлой недели, он провёл выходные за встречами с руководителями южнокорейских технологических компаний.

По данным SK hynix, компания подписала с NVIDIA соглашение о многолетнем технологическом партнёрстве, основное внимание в рамках которого уделяется совершенствованию чипов памяти нового поколения для использования в передовых ИИ ЦОД. В рамках договора компания будет взаимодействовать с NVIDIA для обеспечения стабильных поставок передовой памяти для ИИ-индустрии. Кроме того, она попытается расширить присутствие в смежных нишах «персонального ИИ» и «физического ИИ» — например, в сфере автономной робототехники и транспорта.

По словам Хуанга, стабильные поставки памяти имеют ключевое значение для строительства ИИ-фабрик, которые возглавят новую промышленную революцию под предводительством ИИ. По словам бизнесмена, совместная разработка памяти нового поколения для ИИ-фабрик ускорит масштабирование мировой ИИ-инфраструктуры. Это поможет во всех сферах — от обучения передовых ИИ-моделей до агентного и физического ИИ.

Также партнёры намерены сотрудничать в области «технологий симуляции», необходимых для разработки полупроводников. SK hynix будет применять библиотеку NVIDIA CUDA-X и фреймворк PhysicsNeMo для повышения скорости и эффективности симуляций, используемых при разработке и производстве передовых чипов. Это включает технологии автоматизированного проектирования (т. н. Technology Computer-Aided Design, TCAD) для анализа характеристик полупроводниковых техпроцессов и технологии вычислительной литографии для создания схем микрочипов.

Дополнительно родственная SK hynix компания SK Telecom рассчитывает построить в Южной Корее новое ИИ-облако гигаваттного масштаба на основе ИИ-ускорителей и инфраструктурных решений NVIDIA. Первый из нескольких ИИ ЦОД в составе этого облака должен быть введён в эксплуатацию в начале следующего года.

Тем временем NVIDIA договорилась с Naver и Doosan о дополнительных проектах в сфере ИИ ЦОД, о чём сообщалось в отдельных заявлениях.

В случае с Naver взаимодействие стартует в Седжоне (Sejong), где расположен один из крупнейших в Азии ЦОД — Naver GAK Sejong с ИИ-инфраструктурой. Компании намерены наращивать возможности объекта, а позже заняться строительством дополнительных ИИ-фабрик гигаваттного уровня, хотя будущее этих планов зависит от того, сможет ли Naver обеспечить необходимые закупки оборудования и доступ к электроэнергии.

Doosan, разрабатывающая интеллектуальную робототехнику и выпускающая компоненты для GPU компании NVIDIA, планирует реализовать с последней несколько совместных проектов. Например, NVIDIA намерена использовать энергетические решения партнёра в своих платформах для ЦОД. В свою очередь, Doosan рассчитывает применять технологии физического ИИ NVIDIA в своих роботах.

Наконец, NVIDIA и LG Group строят ИИ-фабрику для ускорения развития нового поколения бизнесов LG, драйвером которых выступит ИИ, — от робототехники до автономного вождения, технологий ЦОД и облачных GPU-сервисов. ИИ-фабрика обеспечит LG инфраструктурой для обучения ИИ, симуляций, оценки и внедрения ИИ-приложений в ключевых сегментах бизнеса. Совместно компании объединят разработку ИИ-моделей, генерацию данных для физического ИИ, моделирование и обучение робототехники, развёртывание решений на периферии и создание цифровых двойников в масштабах целых предприятий в единый рабочий процесс для создания систем физического ИИ.

Партнёрство с южнокорейскими компаниями должно помочь расширить присутствие NVIDIA в Южной Корее — одном из мировых технологических лидеров. Кстати, SK hynix и её конкурент Samsung Electronics являются двумя из трёх крупнейших производителей чипов памяти в мире, продукция которых имеет жизненно важное значение для ИИ ЦОД.

В ноябре 2025 года сообщалось, что NVIDIA продаст Южной Корее 260 тыс. ускорителей для создания суверенной ИИ-инфраструктуры.

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