Южнокорейская KT построит 1 ГВт мощностей ЦОД и получит международные интернет-каналы на 90 Тбит/с

KT (ранее Korea Telecom) представила инвестиционную программу стоимостью ₩18 трлн ($11,8 млрд), направленную на укрепление кибербезопасности, создание сетей нового поколения, ИИ ЦОД и инфраструктуры подводных кабелей. Это шаг на пути превращения KT в т.н. AX Platform Company — компанию, предоставляющую платформу для трансформации бизнесов с помощью ИИ, сообщает Converge! Digest.

В частности, стратегия предусматривает вливание ₩12 трлн в кибербезопасность, IT-системы и сетевую инфраструктуру в ближайшие три года, ещё ₩6 трлн — в ИИ-инфраструктуру в течение пяти лет. Предполагается, что программа KT укрепит ключевые направления бизнеса компании, параллельно превращая Южную Корею в азиатский хаб, обеспечивающий ИИ-инфраструктуру и международный обмен данными.

₩5 трлн предполагается направить на создание 1 ГВт мощностей ИИ ЦОД в ближайшие пять лет. KT рассчитывает построить распределённую архитектуру, объединяющую ключевые ИИ ЦОД с периферийными площадками, находящимися рядом с промышленными объектами. Подобная инфраструктура предназначена для процессов, где важны малые задержки, включая «физический» ИИ, автономные системы, промышленность и медицину. Также ₩8 трлн направят на создание в течение трёх лет сетевой инфраструктуры, в т.ч. сетей нового поколения, спутниковой связи, интерконнектов ЦОД и разработку 6G.

Ещё ₩1 трлн компания инвестирует в обеспечение пропускной способности межгосударственных подводных кабелей на уровне 90 Тбит/с, на реализацию проекта отводится пять лет. Это часть стратегии KT по обеспечению передачи растущего международного трафика, привлечению инвестиций в ИИ-инфраструктуру в Южной Корее и превращения страны в азиатский центр AX-коммуникаций (Asian AX Connectivity Hub).

Также компания намеревается расширить корпоративный ИИ-бизнес с помощью отраслевых платформ, создание «фабрики токенов» (Token Factory), в которой объединятся возможность выбора моделей, управление использованием ИИ и биллинговые возможности KT, цифровые финансовые сервисы на базе стейблкоинов, а также инфраструктуру ИИ ЦОД KT.

Новые инвестиции также выведут KT в число ключевых азиатских операторов, активно развивающих ИИ-инфраструктуру наряду с классическими телеком-сервисами. Сейчас Южная Корея напрямую конкурирует с Японией, Сингапуром, Малайзией и прочими региональными игроками за инвестиции в объекты гиперскейл-уровня и ИИ ЦОД. В конце июня сообщалось, что Южная Корея инвестирует почти $3 трлн в полупроводники и ИИ для ускорения технологического развития страны.

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