SK hynix привлекла $26,5 млрд в ходе рекордного IPO в США

Южнокорейский производитель чипов памяти SK hynix провёл первичное публичное размещений акций (IPO) на бирже Nasdaq. В ходе процедуры привлечено $26,5 млрд, что стало крупнейшим размещением иностранной компании в США (с учетом поправок на обменный курс). Бумаги торгуются под тикером SKHYV, а в дальнейшем перейдут на тикер SKHY.

Американские депозитарные расписки (ADR) SK hynix были размещены по цене $149. Торги открылись на отметке $170, после чего стоимость несколько снизились, остановившись на уровне $168,01. Таким образом, в первый день торгов на Nasdaq акции компании выросли на 13 %.

SK hynix занимается производством DRAM, HBM и NAND. Спрос на все эти продукты растёт на фоне стремительного расширения инфраструктуры дата-центров для задач НРС и ИИ-нагрузок. В условиях дефицита компонентов памяти рыночная капитализация SK hynix в Южной Корее за год выросла более чем втрое: по этому показателю компания в домашнем регионе уступает только Samsung.

Председатель совета директоров SK hynix сообщил, что компания рассчитывает увеличить производственные мощности в два раза в течение пяти лет. Однако, по его словам, даже при таком масштабе клиенты опасаются возможного дефицита продукции: «Спрос огромен — он растёт в геометрической прогрессии, и я не вижу никаких признаков сокращения потребности в HBM».

SK hynix уже строит в Индиане (США) научно-исследовательский центр по производству современных микросхем и их упаковке стоимостью $3,87 млрд. Предприятие будет производить память HBM, а начало его работы запланировано на 2028 год. Вместе с тем подавляющая часть инвестиций в намеченное расширение мощностей SK hynix в ближайшие годы придётся на Южную Корею. В частности, планируется сформировать кластер заводов по выпуску чипов в Йонгине (Yongin): стоимость проекта оценивается в $390 млрд.

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