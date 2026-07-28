NAVER, NVIDIA и Brookfield расширят в Южной Корее национальную ИИ-фабрику до 200 МВт

К 2028 году NAVER, NVIDIA и Brookfield расширят национальную ИИ-фабрику в Южной Корее. Мощность объекта на платформе NVIDIA DSX составит не 55 МВт, как сообщалось ранее, а 200 МВт. В дальнейшем NAVER рассчитывает расширить ИИ-инфраструктуру до 1 ГВт. Объект находится в кампусе NAVER GAK Sejong в городе Седжон (Sejong). ИИ-фабрика получит передовую инфраструктуру NVIDIA, включая ускорители Vera Rubin и Blackwell.

NVIDIA рассчитывает вложить $1 млрд в NAVER., а Brookfield пока подписала не обязательный к исполнению протокол о намерениях, предполагающий инвестиции в объёме $9 млрд. Оставшиеся необходимые средства для проекта выделит NAVER. Инвестиции NVIDIA зависят от выполнения NAVER условий закрытия сделки и привлечения гарантированного финансирования в объёме $9 млрд (без учёта инвестиций NVIDIA).

Brookfield заявила, что партнёрство объединит возможности Brookfield по инвестированию в ИИ-инфраструктуру, опыт NAVER в сфере полностекового ИИ и управления ЦОД, а также ИИ-платформу NVIDIA — для развития ИИ-потенциала Кореи. Расширенная инфраструктура обеспечит разработчикам из Южной Кореи доступ к вычислительным мощностям для создания ИИ следующего поколения, а также ИИ-агентов и сервисов.

Новое расширение основано на июньском анонсе, в рамках которого NAVER обещала расширить свой кампус ЦОД GAK Sejong, применив платформу NVIDIA DSX. Brookfield создала одну из ключевых для отрасли инвестиционных платформ в сфере ИИ-инфраструктуры, с управлением активами в объёме около $100 млрд в цепочке создания стоимости, включая ЦОД, вычислительные мощности, выпуск полупроводников и ориентированную на ИИ-проекты генерацию электричества.

Brookfield с её программой Brookfield Global AI Infrastructure Program является активным инвестором в долгосрочные проекты на территории Южной Кореи с момента открытия своего представительства в стране в 2014 году. Сегодня компания управляет активами в сфере инфраструктуры, недвижимости и энергетики на сумму порядка $12 млрд.

Кроме того, новый этап расширения инфраструктуры опирается на взаимодействие NAVER и NVIDIA в сфере разработки open source моделей для агентного и физического ИИ. NAVER совершенствует своих модели HyperCLOVA X, опираясь на модели Nemotron 3 Ultra, дополненные её собственными данными. Кроме того, это первая южнокорейская компания, вступившая в объединение NVIDIA Nemotron Coalition по разработке открытых моделей.

Во втором II 2026 года NAVER рассчитывает на запуск в стране платформу для ИИ-агентов на базе ПО NVIDIA Agent Toolkit. Также компания разрабатывает на основе NVIDIA Cosmos собственную ИИ-модель Seoul World Model с применением данных панорамных съёмок улиц и пространственного моделирования. NVIDIA также сотрудничает с SK Group.

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