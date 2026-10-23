LattePanda представила «одноплатный сервер» Sigma 2 на платформе Intel Panther Lake

Команда LattePanda анонсировала устройство Sigma 2 — так называемый «одноплатный сервер», предназначенный для локального выполнения ИИ-задач. Новинка, в частности, может использоваться в составе агентных ИИ-систем, автономных мобильных роботов, платформ машинного зрения и пр.

Основой изделия служит аппаратная платформа Intel Panther Lake. Применён процессор Core Ultra X7 358H с 16 ядрами (4P + 8E + 4LPE) с максимальной тактовой частотой 4,8 ГГц. В состав чипа входят графический ускоритель Intel Arc B390 с 12 ядрами Xe3 и нейропроцессорный узел (NPU). Суммарная ИИ-производительность достигает 180 TOPS на операциях INT8. В оснащение входят до 64 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X-8533 с пропускной способностью 136,5 Гбайт/с и SSD вместимостью 1 Тбайт.

Устройство располагает тремя слотами M.2 M-Key (PCIe 5.0 х2, PCIe 4.0 х4 и PCIe 4.0 х1) для накопителей, разъёмом M.2 E-Key (PCIe 4.0 х1, USB 2.0, CNVio) для комбинированного адаптера Wi-Fi/Bluetooth, двухпортовым сетевым контроллером 10GbE и разъёмом OCuLink PCIe 4.0 x2. Для вывода изображения служат интерфейсы HDMI 2.1 (до 4096 × 2304 точки; 60 Гц), DP 2.1 (через USB Type-C; до 7680 × 4320 пикселей; 60 Гц) и eDP 1.5 (до 3840 × 2400 точек; 120 Гц).

Новинка получила по два порта USB 2.0 Type-A, USB 3.1 Type-A и Thunderbolt 4 Type-C, два гнезда RJ45 для сетевых кабелей, а также аудиогнездо на 3,5 мм. Имеется микроконтроллер Raspberry Pi RP2350, который обеспечивает поддержку 2 × UART, 2 × SPI, 2 × I2C, 24 × PWM и пр. Размеры платы составляют 146 × 102 мм. Питание может подаваться через DC-разъём (15–20 В) или коннектор USB-C PD (20 В). Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +40 °C; установлен активный кулер с вентилятором тангенциального типа.

Заявлена совместимость с Windows 11 и Ubuntu 24.04 LTS (и новее). «Одноплатный сервер» LattePanda Sigma 2 доступен для заказа по цене от $2599.

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