Одноплатный ПК 2-в-1 LattePanda IOTA получил чип Intel Twin Lake и микроконтроллер Raspberry Pi RP2040

 
Как сообщает ресурс CNX Software, вышло изделие LattePanda IOTA, выполненное на аппаратной платформе Intel Twin Lake. На устройстве могут применяться ОС Windows 10/11 и Ubuntu 22.04/24.04.

В оснащение входит чип Intel Processor N150, который содержит четыре ядра с частотой до 3,6 ГГц и ускоритель Intel UHD Graphics. Дополнительно задействован микроконтроллер Raspberry Pi RP2040 (два ядра Cortex-M0+), отвечающий за IO-функции и управление питанием. Объём оперативной памяти LPDDR5-4800 может составлять 8 или 16 Гбайт.

Новинка несёт на борту флеш-модуль eMMC 5.1 вместимостью 64 или 128 Гбайт с возможностью расширения посредством карты microSD. Есть сетевой адаптер 1GbE и коннектор M.2 E-Key 2230, к которому подключается опциональный контроллер Wi-Fi / Bluetooth. Кроме того, может быть добавлена плата расширения LTE Expansion Board (DFR1249) с поддержкой сотовой связи 4G.

Источник изображения: CNX Software

Устройство имеет размеры 88 × 77 × 19 мм. Присутствуют три порта USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с), разъём HDMI 2.1 с поддержкой разрешения до 4096 × 2160 (60 Гц), гнездо RJ45 для сетевого кабеля, аудиоразъём на 3,5 мм, 36-контактная колодка GPIO (3 × ADC, 16 × DI/DO, UART, USB 2.0 и пр.), коннектор eDP 1.4b (две линии), 16-контактный разъём FPC PCIe 3.0. Питание может подаваться через дополнительный порт USB Type-C PD или через 4-контактный коннектор.

Для одноплатного компьютера доступны различные модули расширения, включая плату PoE, а также M.2 M Key для SSD или ускорителя ИИ. Возможно использование пассивного или активного охлаждения. Решение LattePanda IOTA доступно для заказа по ориентировочной цене от $130.

