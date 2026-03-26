Бизнес-компьютер Dell Pro 5 Micro в литровом корпусе получил чип Intel Panther Lake с ИИ-быстродействием 50 TOPS

Компания Dell Technologies представила компьютер небольшого форм-фактора Pro 5 Micro, рассчитанный на бизнес-пользователей. Устройство, выполненное на аппаратной платформе Intel Panther Lake, поступит в продажу 31 марта.

Новинка заключена в корпус объёмом 1,17 литра с габаритами 182 × 178 × 36 мм. Максимальная конфигурация предполагает наличие процессора Core Ultra 7 Processor 366H с 16 ядрами (4Р+8Е+4LPE) с тактовой частотой 1,6–4,8 ГГц. В состав чипа входят ускоритель Intel Graphics с частотой 2,5 ГГц и нейропроцессорный узел (NPU) с ИИ-производительностью 50 TOPS (INT8). Доступны два слота SO-DIMM для модулей оперативной памяти DDR5-5600/6400/7200 суммарным объёмом до 64 Гбайт.

Компьютер может нести на борту два SSD типоразмера M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0. Кроме того, есть коннектор M.2 2230 для комбинированного адаптера Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0. Присутствует сетевой контроллер 1GbE. Питание может подаваться через DC-разъём или порт USB-C (100 Вт USB-PD) от совместимого монитора, такого как Dell Pro P Monitor.

Устройство располагает портом USB 3.1 Type-C (10 Гбит/с), тремя разъёмами USB 3.0 Type-A (5 Гбит/с), двумя портами USB 2.0 Type-A (480 Мбит/с), интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a для вывода изображения, 3,5-мм аудиогнездом и гнездом RJ45 для сетевого кабеля. Кроме того, имеется модульный настраиваемый разъём, который может быть сконфигурирован как HDMI, DisplayPort, Ethernet, USB, D-Sub, PS/2 или последовательный порт.

Dell отмечает, что Pro 5 Micro — это первый десктоп Pro-серии, который относится к категории Microsoft Copilot+ PC. Это означает, что он обеспечивают высокий уровень производительности при выполнении ИИ-задач.

