AAEON выпустила мини-компьютер UP Xtreme PTL Edge Air с твердотельным кулером Frore Systems AirJet

AAEON анонсировала компьютер небольшого форм-фактора UP Xtreme PTL Edge Air, предназначенный для решения различных задач на периферии, в том числе в области робототехники. В основу новинки положена аппаратная платформа Intel Panther Lake.

Максимальная конфигурация включает процессор Core Ultra X7 358H с 16 вычислительными ядрами (4Р+8Е+4LPE; 16 потоков), работающими на тактовой частоте до 4,8 ГГц. В состав чипа входят графический ускоритель Intel Arc B390 и NPU-модуль с пиковой производительностью 50 TOPS (INT8). Объём оперативной памяти DDR5-7200 может достигать 128 Гбайт в виде двух модулей SO-DIMM.

Особенностью компьютера является применение твердотельной системы активного охлаждения Frore Systems AirJet. Принцип её работы основан на использовании специальных ультразвуковых мембран, формирующих микропотоки воздуха. Внутри такого кулера нет вращающихся деталей с моторами и подшипниками, как у обычных вентиляторов. Преимущества твердотельной системы — небольшая толщина, отсутствие шума и более высокая эффективность по сравнению с пассивными решениями.

UP Xtreme PTL Edge Air получил два слота M.2 2280 M-Key (PCIe 4.0 x4 и PCIe 5.0 x4) для SSD, коннектор M.2 2230 E-Key (PCIe 4.0 x1, USB 2.0) для адаптера Wi-Fi/Bluetooth, двухпортовый сетевой контроллер 2.5GbE (Intel I226-IT), а также модуль TPM 2.0 для обеспечения безопасности. Есть по два порта USB 3.1 Type-A и USB 4.0 Type-C (DP 2.1), по два разъёма HDMI 2.1 и RJ45, два последовательных порта RS-232/422/485, аудиогнездо на 3,5 мм, 40-контактная колодка GPIO. Питание в диапазоне 19–36 В подаётся через DC-разъём; типовое энергопотребление — 100 Вт.

Диапазон рабочих температур простирается от -10 до +45 °C. Габариты составляют 236 × 129 × 35,8 мм, масса — около 0,71 кг. Говорится о совместимости с Windows 11 IoT Enterprise и Ubuntu 24.04 LTS.

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